Индийский политик угодил в больницу, испив воды из священной реки

Бхагвант Манн неудачно попил воды. Фото: стоп-кадр видео администрации Пенджаба

Про то, что древних зодчих, создававших мосты, заставляли стоять под их творениями, пока сверху проезжали груженые повозки, слышали многие, а вот про попытку напиться из реки, в очистку вод которой государство вкладывает деньги уже больше 20 лет – вряд ли.

Именно такой необычный способ доказать, что средства потрачены не впустую, выбрал индийский политик из штата Пенджаб Бхагвант Манн. И прогадал – выпитый им стакан воды отправил деятеля на больничную койку с острой инфекцией, сообщает Independent.

Примечательно, что река Кали Бейн имеет в Индии статус священной: согласно учению, именно на отмелях этой небольшой речушки в водоразделе Инда родился сикхизм – одна из мировых религий. По преданиям гуру Нанак, основатель сикхизма, любил совершать в водах Кали Бейн утренние омовения. А потом, в возрасте 28 лет, он пропал. Все считали, что Нанак утонул, но через три дня его нашли медитирующим на отмели реки, а позже он сообщил о снизошедшем на него откровении.

Было это все в XV веке, когда в Кали Бейн и правда можно было спокойно купаться. Позже река превратилась пусть из небольшой, но водоносной артерии, в открытую канализацию, в которую стекали нечистоты и многочисленные стоки из десятков городков и деревень, стоявших на ее берегах. В Кали Бейн стало не то что нельзя купаться – даже стоять на ее берегу было тяжело.

В 2000 году правительство Пенджаба решило запустить масштабный проект по очистке Кали Бейн. И в чем-то действительно преуспели – русло расчистили, многие стоки отвели, токсичные сбросы обезвредили и даже запустили рыбу. Но вот пить из священной реки Манну все же не стоило – лучше бы сдал воду на проверку в лабораторию.