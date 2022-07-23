Вячеслав Володин анонсировал участие в парламентском форуме БРИКС в сентябре

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как рассказал журналистам (включая и kp.ru) Вячеслав Володин, практика международных контактов посредством парламентской дипломатии будет продолжена — на сей раз по линии неформального объединения самых экономически развитых незападных стран:

"В сентябре мы готовимся к проведению парламентского форума БРИКС. организатором в этом году является Всекитайское Собрание Народных Представителей Китайской Народной Республики (парламент КНР — прим. ред.)", — отметил Председатель Государственной Думы. — "Этот формат надо развивать: вопросов, которые необходимо обсудить, накопилось много".

Как уточнил Володин, встреча пройдёт по видеосвязи. Ранее спикер в своём телеграм-канале уже отмечал, что отношения Москвы с новыми индустриальными странами Юга и Востока находятся на подъёме, а «Запад, пытаясь изолировать Россию, изолировал себя сам».

В свою очередь, важным инструментом отстаивания позиций России и укрепления связей с новыми зарубежными партнёрами является межпарламентская дипломатия, при Володине получившая новый импульс.

Одним из знаковых событий такого рода, как уже писала «КП», стала поездка наших депутатов на форум по региональной безопасности в Стамбуле в октябре 2019 года с участием парламентариев семи стран: от Турции до Китая. Тогда в составе российской делегации были в том числе депутаты от Крыма, что способствовало прорыву «дипломатической блокады» полуострова на международных площадках.