Здравствуй, Дима Данилов! В шорт-лист "Ясной поляны" попал роман о белом пулемете

Литературная премия "Ясная поляна" объявила шорт-лист. Фото: Андрей АБРАМОВ

Литературная премия "Ясная поляна" объявила шорт-лист. На главную награду претендуют семь авторов. По традиции, список претендентов получился сумбурным. Наряду с достойной литературой в списки попало и невообразимое, окаймляющее список.

Основные надежды образованной аудитории связаны с антиутопией Дмитрия Данилова "Саша, привет". Один из самых талантливых современных драматургов, лауреат "Золотой Маски" и автор нашумевшей пьесы "Человека из Подольска", посвятил новое произведение проблемам гуманистического кэнселинга.

Действие происходит в условном будущем, где главными смертными грехами считаются финансовые махинации и секс с несовершеннолетней по ее согласию. Суд приговаривает к смертной казни вузовского преподавателя Сергея, чья вина - связь с девушкой, не достигшей 21-летия. Героя помещают в специальную тюрьму для смертников, условия содержания которой лучше, чем в пятизвездочном отеле: олл инклюзив, виды из окон, парк, приятные беседы и преподавание по зуму. Единственная проблема - каждое утро заключенные должны проходить мимо белого пулемета, который делает выбор: стрелять или не стрелять. "Саша" - это и есть имя пулемета.

"Саша, привет! Саша, привет! Саша, привет! Саша, привет! Охранник (Антон, Михаил или Никодим, неважно) говорит: – Ну пойдём, пойдём. Не провоцируйте Сашу. И они идут".

Небольшая по объему книга читается быстро и легко. (Член жюри Владислав Отрошенко, например, прочитал "запоем" за несколько часов). Однако этот тот случай, когда "томов премногих (в том числе из списка) тяжелей". "Саша, привет" - затрагивает множество современных проблем. Автор мастерски сдвигает действительность, превращая нашу реальность в царство абсурда. Как справедливо заметил Отрошенко, "она написана на той же неуловимой грани между реальностью и притчей, что и “Детство Иисуса” Джона Кутзее. Книга “Саша, привет!” глубоко связана с русской литературной традицией и во многом превосходит другие произведения на эту же тему».

Еще одно достойное внимания произведение - это известное исследование Сергея Белякова "Парижские мальчики". Новостей в книге нет, в ее основу книги легли дневники Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой. Но в целом "Парижские мальчики" это даже не о мальчиках и Эфроне, а о советской жизни тридцатых годов. В том числе, как справедливо замечали читатели, большое внимание в книге уделяется вопросам еды.

Горячие споры в сети вызвал еще один документ эпохи - новый роман Анны Матвеевой "Каждые сто лет", основанный на дневниках ее бабушки. Даже хейтеры согласились, что это, возможно, лучшее из написанного Матвеевой.

Если не случится странного, то трех названных выше авторов можно назвать основными претендентами на награду. Будем надеяться.

Шорт-лист премии "Ясная поляна"

Анастасия Астафьева. Для особого случая. — Вологда: ИП Киселев А. В., 2020;

Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2021;

Дмитрий Данилов. Саша, привет! — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022;

Канта Ибрагимов. Маршал. — М.: Вече, 2021;

Анна Матвеева. Каждые сто лет. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022;

Ислам Ханипаев. Типа я. — М.: Альпина Паблишер, 2022;

Иван Шипнигов. Стрим. — М.: Livebook, 2021.

КСТАТИ

В общей сложности в 20-й юбилейный литературный сезон премии «Ясная Поляна» было подано больше 150 заявок — это рекордное число за 20 лет существования премии.