Установлена причина смерти «Таинственной Леди» - единственной в мире «Беременной мумии»

«Таинственная Леди» во время томографии.

Мумию, числившуюся под номером 236805/3 MNW в Национальном музее Варшавы (National Museum in Warsaw) с начала XIX века – с того момента, как ее нашли в Египте на месте нынешнего Луксора и передали в дар Варшавскому Университету (University of Warsaw), считали древнеегипетским жрецом по имени Хор-Джехути. Считали до тех пор, пока польские ученые не поместили ее в томограф. Тут-то и выяснилось, что никакой это не жрец, да и вообще не мужчина, а женщина. К тому же беременная.

- Крайне удивило в первую очередь то, что у мумии не было пениса, - рассказывала руководитель исследования Маржена Озарек-Шилке (Marzena Ozarek-Szilke), антрополог и археолог из Варшавского университета (Faculty of Archaeology of the University of Warsaw) агентству The Associated Press. - Но были видны длинные кудрявые волосы и молочные железы. Потом мы заметили внутри мумии маленькую ножку, потом ручку внизу живота ...

Внутри мумифицированной женщины нашли плод.

Своим открытием, потрясшим весь мир, польские ученые, которые работают по проекту «Варшавские мумии» (Warsaw Mummy Project) – то есть, исследуют мумии, так или иначе оказавшиеся в Варшаве, удивили в 2021 году. И соответствующую статью опубликовали в специализированном издании The Journal of Archaeological Science.

А вскоре объяснили - в том же издании, каким образом в теле мумифицированной женщины сохранился плод. Он, по заверению антропологов, словно бы «замариновался» за счет повысившейся кислотности окружающих тканей.

И вот очередное исследование, проведенное уже в 2022 году. Та же команда сканировала череп мумии и увидела, что у нее повреждены лицевые кости. Имелась, в том числе и довольно большая – порядка 7 миллиметров - полость за левой глазницей. Не похоже было на то, что череп испортили во время мумификации, удаляя через нос головной мозг. Ученые решили, что женщину поразил рак, затронувший рот, нос и трахею. Злокачественная опухоль, похоже, и довела до смерти.

Исследуя череп мумии, ученые обнаружили полость в левой глазнице.

Исследования продемонстрировали: женщина дожила до 30 лет. Умерла беременной. Плоду было от 26 до 28 недель. Пол зародыша пока не определили. Осталось неизвестным и имя матери. Равно, как и то, кем она была при жизни. Но явно не бедной. В результате такой неопределенности за «Беременной мумией» закрепилось еще и название «Таинственная Леди» (Mysterious Lady).

Ученые решили, что дефект лицевой кости образовался в результате злокачественной опухоли.

Почему люди, которые мумифицировал женщину, оставили внутри плод? Загадка. Она пока не решена. Внутренние органы удалили. Как, собственно, и предписывали существовавшие тогда правила. А зародыш не тронули.

Не ясно и другое – с какой целью на саркофаге, в котором лежала мумия, было написано, что внутри жрец, писец и сын некоего Падиамонемипета. Может быть, кто-то скрывал преступление? Исследования продолжаются.

Беременная египетская мумия – пока единственная в своем роде. Первая в мире. Возможно, существуют и другие. Но другие пока не найдены.