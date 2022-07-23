Киносценарии Андрея Тарковского уходят за миллионы, а театральные программки с его автографом - за сотни тысяч рублей

Фото со съемок картины «Ностальгия». Фотограф Норман Моццато.

Андрей Тарковский, пожалуй, самый культовый российский кинорежиссер. На днях аукционный дом "Литфонд" провел торги, на которых были проданы вещи, связанные с творчеством Тарковского.

Самым «весомым» лотом стал режиссерский сценарий (Тарковский писал его в соавторстве с Андреем Кончаловским) к фильму "Андрей Рублев", в первоначальном варианте – «Страсти по Андрею». Анонимный поклонник Тарковского выложил за него 1 700 000 рублей, что оказалось в 24 раза дороже стартовой цены.

Историческую философскую кинодраму Тарковский снял в 1966 году на киностудии «Мосфильм». В Советском Союзе "Андрей Рублев" подвергся жёсткой критике из-за мрачности, излишнего натурализма, «антиисторичности», «антипатриотичности» и «жестокого обращения с животными». Но впоследствии картина была признана одной из главных работ Тарковского и вошла рейтинг лучших фильмов мирового кино.

Интерес к творчеству Андрея Тарковского существует не только у нас в стране. Стоит напомнить, что в ноябре 2012 года в Лондоне состоялись торги аукционного дома «Сотбис», на которых была выставлена на продажу коллекция материалов, связанных с жизнью и творчеством Тарковского. За архив режиссера тогда боролись 22 участника, к финишу пришли трое — датский кинорежиссёр Ларс фон Триер, неизвестный коллекционер из Латвии и представитель Ивановской области. Цена от изначально заявленной — в сто тысяч фунтов стерлингов — выросла за какие-то 20 минут торгов в пятнадцать раз. В результате лот был куплен за 1 497 250 фунтов представителем Ивановской области.

Фото со съемок картины «Ностальгия». Фотограф Норман Моццато.

Мы решили составить рейтинг самых дорогих раритетов, связанных с творчеством Тарковсого, которые были проданы у нас в стране.

Весной 2022 года на торгах, посвященных 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского (4 апреля) был продан за 5,5 миллиона рублей его личный экземпляр киносценария к фильму «Солярис» с многочисленными правками, сделанными рукой режиссер. Этот сценарий Тарковский писал в соавторстве с Фридрихом Горенштейном. Картина «Солярис» была снята в 1972 году по книге Станислава Лема и получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Долгие годы сценарий хранился у двоюродной племянницы второй жены Тарковского, Светланы Рыкаловой, которая работала у него помрежем в 1960-1970-х. Сценарий состоит из 90 листов. Его купил анонимный поклонник Андрея Арсеньевича.

Литературный сценарий автобиографического фильма «Белый день», вышедший в прокат под названием «Зеркало», был продан на аукционе за 400 000 рублей (при стартовой цене 60 000 руб.). Тарковский написал этот сценарий вместе с режиссером Александром Мишариным в конце 60-х годов.

Сценарная заявка к фильму с рабочим «Светлый ветер» о человеке, умеющем летать.. при стартовой цене в 180 тысяч рублей была куплена поклонником творчества Тарковского почти за миллион (925 тыс. рублей).

Речь идет о неосуществленном проекте Тарковского. В начале сентября 1970 года Тарковский сделал запись в своем дневнике, что ему бы хотелось написать сценарий «о летающем человеке». Этот сценарий он писал вместе с Фридрихом Горенштейном по мотивам фантастического романа Александра Беляева «Ариэль». Главного героя, летающего человека должен был играть Александр Кайдановский, одного из пары ученых — драматург Александр Мишарин, другого — народный артист СССР Юри Ярвет, Анатолий Солоницын — монаха-фанатика. Тарковский и Горенштейн полностью изменили концепцию романа. Вместо приключений летающего человека, история превратилась в драму о поисках Бога. Неудивительно, что именно по этой причине в СССР этот проект так и остался в планах.

Не только «большие формы» в виде киносценариев, но даже фотографии режиссера пользуются неизменно спросом у коллекционеров.

За 700 000 рублей ушла коллекция из 446 слайдов и фотографий рабочих моментов со съемок «Андрея Рублева».

13 фотографий Андрея Тарковского со съемок кинофильмов «Солярис» и «Ностальгия» были проданы за 220 тысяч при стартовой цене в 35 тысяч.

Монтажные листы к культовому фильму «Зеркало» при стартовой цене в 150 000 рублей проданы за 850 тысяч.

Даже автограф Тарковского на премьерной программке спектакля «Гамлет» (это единственная театральная работа режиссера, осуществленная в театре "Ленком») был продан за 280 тысяч рублей.

Спектакль имел колоссальный успех у зрителя и полное неприятие у труппы, которая не приняла «такого противного» Гамлета (его играл Анатолий Солоницын), такой некрасивой Офелии (Инна Чурикова), такого обаятельного Клавдия (Владимир Ширяев), такой влюбленной Гертруды (Маргарита Терехова) такого благородного Лаэрта (Николая Карченцов). В результате «Гамлет» был снят с репертуара через три месяца после премьеры, в марте 1977 года.