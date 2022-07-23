Названы три причины, почему Центробанк так низко опустил ключевую ставку

Центробанк в очередной раз понизил ключевую ставку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк в очередной раз понизил ключевую ставку. На этот раз до 8% годовых. Это даже ниже, чем в начале этого года (см. графику). В первую очередь ключевая ставка ЦБ влияет на ставки в коммерческих банках. Кредиты дешевеют, вклады становятся менее выгодными. Но есть у решения ЦБ и более пролонгированный эффект – на экономику в целом. В чем он проявляется?

ИНФЛЯЦИЯ СНИЖАЕТСЯ, РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Ключевая ставка чаще всего влияет на рост цен. Чем выше ставка, тем меньше денег в экономике. Когда инфляция начинает расти, Центробанк повышает ставку, чтобы сбить инфляционную спираль. Так вышло и на этот раз. В марте цены резко пошли вверх. Чтобы остановить отток вкладов из банков и не допустить разгона инфляции из-за ажиотажного спроса на все виды товаров, ЦБ повысил ставку до 20% годовых. Сейчас ситуация стабилизировалась. Причем даже быстрее ожиданий и самого ЦБ, и большинства аналитиков.

- Снижение цен продолжается почти без перерыва вот уже девять недель. Основной причиной является коррекция цен после скачка в марте. Тогда произошло резкое ослабление рубля, издержки компаний существенно возросли. И ажиотажный спрос позволил им перенести эти расходы в цены. Сейчас ситуация изменилась. Рубль значительно укрепился. Производители и организации торговли видят, что некоторые цены были повышены «с запасом». Однако коррекция цен не может произойти в один день, она растянута во времени. И бизнес нащупывает такой их уровень, который будет приемлемым для покупателей и покроет растущие издержки, - пояснила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, на снижение темпов роста цен влияет и поведение потребителей. Многие россияне решили отложить крупные покупки, перешли к так называемому сберегательному поведению.

- В условиях возросшей неопределенности население стремится откладывать больше в качестве подушки безопасности. Это рациональное поведение. Оно позволит чувствовать себя более уверенно в случае, если придется столкнуться с сокращением рабочей недели, вынужденным отпуском или проблемами с трудоустройством. Помимо этого, происходящее снижение цен и укрепление рубля могут восприниматься как сигнал отложить крупные покупки сейчас, чтобы потом купить дешевле, - пояснила Набиуллина.

В общем, возникла идеальная ситуация, чтобы и дальше снижать ключевую ставку. Об этом давно просил бизнес. И вот почему.

БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

- Ставка ЦБ - это один из основных инструментов, с помощью которых государство не только в нашей стране, но и вообще во всем развитом мире, может влиять как на инфляцию, так и на безработицу. Это пока не так ощущается, но на первый план уже выходит проблема потенциальной безработицы, - заявил Александр Скоробогатов, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Экономика и приложения».

По его словам, нужно действовать на опережение. Когда ЦБ снижает ставку, он тем самым пытается, в том числе воздействовать на безработицу, то есть повысить занятость. Ведь если компании могут занимать по более низким ставкам, они реализуют больше проектов и нанимают больше людей. И это в конечном итоге отражается на росте экономики.

ХОРОШИЙ СИГНАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА

- Ключевая ставка несет очень важную функцию в экономике. Она влияет на ожидания потребителей и компаний. Если мы видим, что ставка постепенно приходит к своим докризисным значениям, это определенный сигнал и для рынков, и для потребителей, что ситуация в экономке стабилизируется, - говорит экономист Ярослав Лисоволик.

Экономический рост происходит тогда, когда мы увеличиваем производство, когда у нас экономика работает в полной занятости. Снижение ключевой ставки этому способствует.

- Другое дело, что низкая ставка и дешевый кредит - это не единственное условие высокой занятости и быстрого экономического роста. Для этого требуется что-то еще. Другой фактор - это свободная торговля с внешним миром, который позволяет нашим производителям иметь все необходимое для собственной деятельности, - поясняет Александр Скоробогатов.

ПРОГНОЗ

Эксперты считают, что в этом году ставка вполне может опуститься до 7% годовых. Или даже ниже. Инфляция продолжает снижаться. Последние два месяца индекс цен корректируется после резкого роста в марте. Как считают в ЦБ, по итогам года инфляция составит 12 – 15% годовых. А уже в следующем опустится до 5 – 7% годовых. А вернется к цели в 4% годовых – в 2024 году.

Как менялась ключевая ставка в этом году

3 января 8,5%

14 февраля 9,5%

28 февраля 20%

11 апреля 17%

4 мая 14%

27 мая 11%

14 июня 9,5%

22 июля 8%

По данным ЦБ.