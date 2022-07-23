Японцы не хотят выходить из проекта "Сахалин – 2"

Несмотря ни на что японцы хотят остаться в российском энергопроекте "Сахалин - 2" Фото: REUTERS

В Японии объявили, что не намерены разрешать президенту России Владимиру Путину участвовать в официальной церемонии похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Можно было бы, конечно, и возмутиться таким недружественным жестом, если бы не одно обстоятельство - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков практически на следующий день после убийства Абэ объявил, что Путин не намерен ехать на его похороны.

Так что широкий японский жест – это всего лишь демонстрация непримиримости, которая ничем к реальным практическим отношениям стран имеет весьма косвенное отношение. А вот в реальном секторе экономике складывается совсем иная картина.

Кстати, для того, чтобы понять происходящее сейчас в экономиках стран, вводивших санкции против России, но не могущих отказаться от поставок российских энергоресурсов, достаточно будет привести в пример Японию. Недавно Минфин Японии отчитался об итогах такой деятельности за июнь.

Вот, например, Япония закупила у России в июне на 60% меньше угля, чем в том же месяце прошлого года. Но если за июнь 2021-го японцы заплатили 169 млн долларов США за 100% объема, то закупка российского угля в июне обошлась им уже в 280,4 млн долларов. Причем, за 40% от прошлогоднего объема. А просто уголек подорожал с прошлого года, после введения санкций против России.

Еще более показательна картина по закупкам газа. Известно, что Япония потребляет исключительно сжиженный природный газ, большую часть которого приобретает у России. И в прошлом месяце закупки российского СПГ увеличились на 26,4% по сравнению, как любят сравнивать экономисты, с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, и заплатить пришлось больше, чем в прошлом году, Вот только не на 27% больше, а в 2 с лишним раза больше.

При этом японцы прекрасно понимают и отдают себе отчет, что в ближайшее время. Да уже практически сейчас вопрос будет стоять не о цене того же газа, а просто о его наличии. Деньги можно напечатать, в отличие от бутерброда, суши, бифштекса или того же газа.

А потому они очень ревностно относятся к проектам, которые хоть в какой-то степени завязаны на них, и в которых участвуют их компании.

Так, например, после того, как Владимир Путин объявил о реорганизации проекта "Сахалин – 2", правительство Японии" призвало Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в проекте "Сахалин-2", который обеспечивает около 9% импортируемого в Японию СПГ".

- Японские компании уже имеют долю, поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать её, — заявил японский Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда после встречи с премьер-министром правительства Фумио Кисидой.

Вот поэтому японские компании по-прежнему входят в топ-100 самых крупных по капитализации компаний мира, а немецкие вылетели из первой топовой сотни.

Как говорится, добрым молодцам - урок. И недобрым тоже.