Алла Пугачева разрыдалась при посторонних

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева к своим 73 годам много повидала в жизни. Горе сменялось радостью, потери - победами, а разочарования - верой в лучшее. И только избранному кругу Примадонна позволяла видеть себя не только при полном параде, но и со слезами на глазах от нахлынувших эмоций.

Когда-то продюсер Хизри Байтазиев работал с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Ириной Аллегровой, Азизой, группами "Комбинация", "Мираж", "Ласковый май". Алла Борисовна подарила ему свои знаменитые 13 дисков "Лучшие Песни Юбилейная Коллекция", а на ней написала: "Хизри, здесь покоится прах моего многолетнего труда. Послушай и протащись по-новому. Алла Пугачева".

"С Аллой были у меня разные случаи. Прилетел как-то из Лос-Анджелеса в Москву снимать с Аллегровой клип. Только прилетел, вдруг звонок: «Привет. Это я». - «Кто я?» - «Да я, Алла Борисовна. Заедь, ты мне нужен». Ну, я приезжаю. Сидим, болтаем. И вдруг она говорит: «Хочешь, я поставлю песню, которую вчера записала?» - «Хочу»", - начал он свой рассказ о Примадонне.

Пугачева поставила "Осенние листья". "Сидим, слушаем... И вдруг она заплакала... Такой шок! И ты не понимаешь, как себя вести. Что делать? То ли плакать вместе с ней, то ли утешать, слезы вытирать... Я сижу. Она говорит: «Не обращай внимания. У меня сегодня годовщина, как мама умерла, это ее любимая песня была. Вот я и записала...»", - цитирует его сайт mk.ru.

А однажды он уснул на концерте Пугачевой "Сны о любви". "Сидел я сбоку, но в первом ряду, и по ходу концерта уснул. И вдруг меня пихают: «Не спи, Пугачева идет». Я встряхнулся. Она прошла. И я снова уснул. А она дошла до конца ряда и идет назад. Только меня хотели пнуть, как Алла наклонилась: «Тс-с-с, не будите, пусть поспит»", - поделился продюсер.