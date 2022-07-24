Военная спецоперация на Украине 24 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года.

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что спецназ ведомства обнаружил в ЛНР крупный схрон Вооруженных сил Украины с оружием и боеприпасами. В схроне были обнаружены «три ПТУРа «Фагот», четыре гранатомета РПГ-26, гранатомет иностранного производства, десять 150 мм танковых снарядов, шестьдесят 120 мм снарядов, пятьдесят 120 мм мин, несколько тысяч патронов, дальнобойных пороховых зарядов и взрывателей к минам».

Министерство обороны РФ сообщило, что российская артиллерия уничтожила до 60 бойцов украинского формирования «Донбасс» в районе Верхнекаменского.

В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника.

Министерство обороны России опубликовало видео работы спецназа по выявлению замаскированных позиций Вооруженных сил Украины. В сообщении военного ведомства поясняется, что группа, состоящая из разведчиков, снайперов, инженеров связи и военных медиков, вышла в район, где, предположительно, находились украинские силы. Российские бойцы обнаружили замаскированный опорный пункт ВСУ и уничтожили его.