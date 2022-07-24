Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 24 июля 2022 года: в Мариуполе дали воду во все районы города, "ураган" Андрей Мельник снова унижает немцев, а на Западной Украине появились ценники в польских злотых

В Мариуполе коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырёх районах города Фото: Дмитрий СТЕШИН

В МАРИУПОЛЕ ДАЛИ ВОДУ ВО ВСЕ РАЙОНЫ

Как сообщили в ТАСС, начальник аварийной службы ГУП ДНР "Вода Донбасса" в Мариуполе Владимир Шеханин заявил, что коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырёх районах города

- В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичёвский район полностью, и уже подаётся на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех многоэтажных домах есть вода, - рассказал Шеханин. Пока она подается на уровень до третьего этажа (чтобы подавать выше, надо еще отремонтировать множество труб). Не доведена она и до всех домов частного сектора. Но то, что уже сделано, можно оценить на "пять с плюсом".

ВО ЛЬВОВЕ ПОЯВИЛИСЬ ЦЕННИКИ В ЗЛОТЫХ

На Западной Украине появились двойные ценники – на одном обозначена цена в гривнах, на втором - в польских злотых. Такие ценники появились в магазинах Львова и Тернополя. Можно подумать, что украинцы просто украли идею из освобожденных от нацистского режима территорий, где до октября в качестве средства платежа принимаются и гривны, и рубли. Но здесь все еще интереснее. Если на Херсонщине и в Запорожье готовятся к вступлению в состав России, то куда нацелились Львовщина и Тернопольщина?

ГРУЗИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПОМОЩЬ ЖИЛЬЕМ УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ

Тбилиси объявил, что с конца июля будет прекращена помощь в предоставлении жилья, которая сейчас оказывается украинским беженцам. Такое заявление прозвучало от мэрии столицы Грузии, где и сосредоточена основная часть граждан Украины, покинувших свою страну. С 15-го числа украинцам уже сократили финансовую помощь до 300 грузинских лари (100 долларов США) на семью и порядка 15 долларов на каждого члена семьи дополнительно. И это в расчете на месяц. Что касается предоставления жилья, то ресурсов у мэрии Тбилиси на эти цели не хватает. Действующая программа будет приостановлена 31 июля. И может быть возобновлена только после поступления финансовой помощи на эти цели от ООН и других государств.

"УРАГАН" МЕЛЬНИЕК НЕ СТИХАЕТ

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, оставив свой пост, не поменял своих привычек унижать и учить немцев, преимущественно, их высоких политических и экономических кругов. Его очередной мишенью стал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который имел неосторожность предложить Киеву начать переговоры с Москвой и "заморозить войну на Украине".

- Украинцы выступают за то, чтобы засунуть голову Кречмера в морозильную камеру, чтобы заморозить свои воспаленные фантазии. Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение, - ответил ему Мельник. По всей видимости, он и не догадывается, какое отвращение у граждан ФРГ вызывает его собственная персона.

В ЕВРОПЕ НАЧАЛИ СОБИРАТЬ "ПУТИНСКИЙ" НАЛОГ

Пример США, где все неурядицы нынешняя администрация Штатов объясняет только одной-единственной причиной, а именно, Президентом России Владимиром Путиным (договорились уже до того, что Путин им в США налоги устанавливает, и это не какие-то сумасшедшие, а ответственные чиновники и даже сам тамошний президент), оказался заразительным. В ряде стран появились разного рода доплаты, которые там решили назвать "путинским налогом".

Так, например, в Италии посещение общественного туалета подорожало на 0,5 евро из-за "войны Путина"

В Финляндии сеть супермаркетов добавила 0,3 евро из-за Путина в стоимость каши быстрого приготовления.

В Швейцарии "Путин" прописался в платежках за коммунальные услуги.

Нет, чтобы напрямую написать – "налог на Украину".

АРЕСТОВИЧ СНОВА НАВРАЛ

В пятницу вечером Алексей ("Люся") Арестович гордо похвалялся тем, что в селе Высокополье окружены и скоро сдадутся более тысячи российских военнослужащих. В субботу ему пришлось внести очередные коррективы в свое предыдущее вранье.

- Наши там не вполне удачно действуют и испытывают определенный недостаток сил, чтобы замкнуть эту историю. Для того, чтобы это стало тактическим окружением, еще надо побороться, - заявил он, признавшись во лжи, и снова добавил. - Не все там благоприятно для наших.

Но никаких извинений не ждите. Даже если через несколько дней выяснится, что в том районе в окружение попали более тысячи военных ВСУ.

ТАНКИ БЕГАЮТ ПО КРУГУ

Украина недовольна Польшей, которая отказывается поставлять дополнительные обещанные партии танков и бронемашин. Польша недовольна Германией, которая пообещала заместить отданные Киеву сотни танков всего-навсего 20-ю танками "Леопард", снятыми с хранения. При этом Берлин обещает начать поставку "Леопардов" Варшаве лишь весной 2023-го года и по одной штуке в месяц.

Похоже, что Германией недовольны все. А уж как ей недоволен экс-посол Украины в ФРГ Мельник, и говорить не приходится.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В Николаев прибыли около 50 сотрудников Центрального аппарата СБУ, которых привлекут к зачистке нелояльных Киеву местных граждан и рейдам по их выявлению.

- Совокупный долг энергетических и коммунальных компаний Европы, как сообщило агентство Bloomberg, превысил €1,7 трлн.

- Полицейский из Львовской области застрелил бойца местной территориальной обороны в Ровно, когда теробороновец помешал полицейскому ограбить обменник.

- Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Тегеран на встречу с президентами Ирана и Турции летал двойник Путина.

- Глава МИД Италии рассказал, что правительство в Италии свергли "политические силы, которые подмигивают Владимиру Путину".

- Американское посольство в Киеве после призыва к гражданам США немедленно покинуть Украину и само снова прекратило свою работу. Закрылось без объяснения причин и консульство США в Одессе.

- Представители Турции, ООН, Украины и России начали работу в координационном центре по продовольствию в Стамбуле.

- В Херсонской и Запорожской областях Главы ВГА издали указы о создании избирательных комиссий для проведения референдума о вхождении в состав РФ.