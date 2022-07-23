У Инны Чуриковой нашли новообразования в головном мозге

Актриса Инна Чурикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Инна Чурикова с начала июля находится в больнице. Актрису госпитализировали с переломами. Как недавно стало известно, причиной внезапных падений 78-летней звезды театра и кино стали новообразования в головном мозге.

Инна Чурикова, получившая переломы ребер и ушибы, лежит в Боткинской больнице в отдельной палате под присмотром врачей. Некоторое время назад ее перевезли на каталке из реанимации. Актриса проходит реабилитацию после множественных травм, вызванных падением.

Медики говорят, что причиной падения пожилой актрисы могли стать множественные кисты головного мозга, передает Mash. А ведь до недавнего времени, несмотря на свой преклонный возраст, Чурикова продолжала выступать на сцене родного Ленкома и охотно снималась в кино.

Специалисты полагают, что новообразования могли появиться именно в результате падений и других травм, которые буквально преследовали Чурикову все последние годы. Три года назад знаменитость попадала в больницу с переломами после падения со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Тогда Чурикова объяснила, что оступилась из-за возрастных проблем со зрением. С тех пор ее близорукость только прогрессировала.

И вот в начале июля 2022 года ситуация усугубилась. Инна Михайловна упала и получила тяжелые травмы. Причем почти через неделю ее выписали. Но затем она вновь сильно упала.