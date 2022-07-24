Герои спецоперации «Z»: старшина Деттер выиграл бой маневром

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Властвуй счастьем, быстротой Цезаря, столь хорошо умевшего захватывать врасплох врагов даже днем», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Вольность и равенство не могут стоять долго против веры и властительства».

ОТБИЛ НАПАДЕНИЕ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Андрей Гордиевский

Старший лейтенант Андрей Гордиевский Фото: Минобороны РФ

«Взвод российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Андрея Гордиевского выполнял задачи по охране командного пункта. Продвигаясь по прилегающей к командному пункту лесополосе, Андрей Гордиевский обнаружил большое скопление вооруженных украинских диверсантов. Андрей, несмотря на численное превосходство противника, с учетом имеющегося боевого опыта, принял решение навязать бой противнику. Благодаря высокому уровню тактической выучки Андрея Гордиевского подразделением российских военнослужащих в скоротечном бою было уничтожено отделение националистов. Остатки подразделения противника начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы.

При этом потерь среди взвода старшего лейтенанта Гордиевского допущено не было».

ВЫЙГРАЛ БОЙ МАНЕВРОМ

Старшина Николай Деттер

Старшина Николай Деттер Фото: Минобороны РФ

«Старшина Николай Деттер выполнял боевую задачу в составе подразделения по вытеснению националистов, закрепившихся в имеющим стратегическое значение, населенном пункте. Во время движения по населенному пункту подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским военнослужащим. В ходе боя находясь под минометным обстрелом и плотным огнем украинских националистов Николай уничтожил 4 единицы военной техники радикалов.

Учитывая намного превосходящие силы противника, старшина Деттер принял решение на отвод личного состава к окраинам населенного пункта, где, выиграв время, благодаря имеющемуся боевому опыту и высокой профессиональной подготовке, организовал временный оборонительный рубеж. Приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный состав под руководством Николая уничтожил вражеский бронетранспортер, и более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики отступили».

ВЗЯЛ В ПЛЕН УКРАИНСКИХ РАДИКАЛОВ

Старший лейтенант Алексей Кощеенков

Старший лейтенант Алексей Кощеенков Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Алексей Кощеенков вместе со своими подчиненными, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов. Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Алексей обнаружил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов и 2 долговременные огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, старший лейтенант Кощеенков организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов.

Несмотря на превосходящие силы противника, подчиненные Алексея уничтожили вражеские доты и в ходе скоротечного боя овладели опорным пунктом, взяв в плен часть боевиков».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции

Вооруженные Силы России в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения.

В группу спецназа входят разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики.

Для точного наведения огня артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники противника группе спецназа предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии.