Лера Кудрявцева рассказала, как чувствует себя после жуткого избиения на отдыхе в Болгарии

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева с семьей улетела в отпуск в Болгарию. Однако отдых не заладился с самого начала. Сначала телеведущая пожаловалась в соцсетях, что заболела коронавирусом, и вынуждена лечиться, вместо того, чтобы купаться и загорать. Телеведущая слегла с высокой температурой и проводила дни и ночи в четырех стенах. Но на этом неприятности не закончились. Лера сообщила поклонникам, что в ее семье случилось несчастье – избили близкого ей человека. Инцидент оказался настолько серьезным, что пришлось вызывать полицию.

На своей странице Кудрявцева опубликовала видеоролик, в котором можно увидеть полицейскую машину и стоящего возле нее стража правопорядка. Лера не стала вдаваться в подробности и лишь пообещала, что расскажет обо всем в ближайшее время. При этом телеведущая отметила, что этот неприятный инцидент заставил ее на время забыть о коронавирусе.

- Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай Бог. Сразу, блин, поправляешься! – посетовала звезда канала НТВ.

На своей странице Кудрявцева опубликовала видеоролик, в котором можно увидеть полицейскую машину и стоящего возле нее стража правопорядка. Фото: соцсети.

В Болгарию Лера прилетела вместе с дочкой Машей. И почти сразу сообщила о том что у нее симптомы ковида. У 51-летней телеведущей поднялась температура, и тест показал наличие коронавирусной инфекции.

- Прилететь в отпуск, заболеть и теперь сидеть, не выходя на улицу, непонятно сколько с температурой... Умею, практикую, - пошутила Лера.

Телеведущая пожаловалась в соцсетях, что заболела коронавирусом, и вынуждена лечиться вместо того, чтобы купаться и загорать. Фото: соцсети.

Это уже не первый случай, когда COVID-19 нарушает планы телезвезды на отпуск. В конце декабря 2020 года у Кудрявцевой также обнаружили коронавирусную инфекцию. Тогда Лера собиралась поехать на новогодние каникулы в Дубай, но ей пришлось срочно отменить поездку.