В Австралии туристку оштрафовали на 2664 доллара из-за недоеденного сэндвича

Если бы девушка правильно заполнила таможенную декларацию, штрафа удалось бы избежать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летняя туристка Джессика Ли была возмущена штрафом в $2664, наложенным на нее таможенной службой австралийского города Перт из-за половинки сэндвича, находившегося в ее ручной клади.

По словам девушки, бутерброд она приобрела при промежуточной пересадке в аэропорту Сингапура и съела лишь половину, а вторую часть намеревалась употребить позже, но забыла.

Причиной драконовского штрафа стал тот факт, что туристка не включила в таможенную декларацию листья салата и курятину, находившиеся в составе сэндвича, пишет издание Traveller.

Таможенники решили, что таким образом Ли нарушила законы о биологической защите, жестко контролирующие проникновение на территорию Австралии чужеродных растений и животных, а также возможных возбудителей болезней.

При этом сама туристка признает, что если бы она поставила галочки в соответствующих графах таможенной декларации, штрафа удалось бы избежать.

Кстати, сэндвич можно было просто съесть до проверки или выбросить в специальные контейнеры для пищевых отходов, установленные перед таможней. В общем, варианты были, но ни одним из них туристка не воспользовалась и теперь придется раскошелиться.

Кстати, драконовские меры на таможне в Австралии – не исключение из правил. Например, в Италии запрещено вывозить песок и ракушки с пляжей, расположенных на Сардинии. Только за прошлый год власти оштрафовали за подобное нарушение более 40 туристов, каждому из которых пришлось выложить сумму порядка 3000 евро.