На пороге новой пандемии: Вспышку обезьяньей оспы объявили чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

Рост количества новых случаев заболевания оспой обезьян идет с пугающей скоростью Фото: REUTERS

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) приняла решение присвоить вспышке обезьяньей оспы наивысшую степень опасности и объявила ее чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, рост количества новых случаев заболевания оспой обезьян идет с пугающей скоростью: месяц назад было известно всего о 3 тысячах заражений, теперь же их уже 16 тысяч в 47 странах.

Гебреисус рассказал, что для признания вспышки болезни чрезвычайной ситуацией существуют жесткие критерии, одним из которых как раз и является скорость распространения болезни. Обезьянья оспа соответствует данным положениям, в частности, случаи заражения очень быстро начали регистрироваться там, где ранее болезнь не встречалась.

Глава ВОЗ также сообщил, что на данный момент риск заразиться оспой обезьян отличается в зависимости от региона планеты. Так, в Европе его оценивают как высокий, во всех остальных частях света – как умеренный.

– Существует явные риск дальнейшего распространения вируса по разным странам, хотя опасность того, что вирус станет причиной нарушения международного сообщения, мы оцениваем как низкую, – сказал Гебреисус.