Помимо надписей на плакатах присутствует портрет самого политика, а также российский тактический знак Z Фото: соцсети

«Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине» – вот плакат, с которым пойдет на выборы известный в Греции политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис. Помимо надписей на плакатах присутствует портрет самого политика, а также российский тактический знак Z.

Панайотис Лафазанис занимал пост руководителя Министерства энергетики Греции в прошлом правительстве под руководством премьера Алексиса Ципраса. Кроме того, ранее он возглавлял партию «Народное единство».

Теперь же Лафазанис намерен основать новую партию «Демократическое движение народного освобождения», целью которой будет изменение политики Греции и налаживание стратегического сотрудничества с Россией.

«Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине» - с этим плакатом пойдет на выборы экс-министр энергетики Панайотис Лафазанис Фото: соцсети

Надо отдать политику должное, об отношениях с Россией и ведущей роли США в конфликте на Украине он заговорил не сегодня. Еще в 2014 году Лафазанис был одним из немногих государственных деятелей в Греции, кто прямо назвал процессы, происходящие в Незалежной, государственным переворотом и пытался обратить внимание общественности на националистические настроения, царящие на Украине после смены власти.

– Сбросьте прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим, – так звучит еще один предвыборный призыв политика.