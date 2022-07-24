Корпорация ВВС заплатит за клевету 30-летней давности бывшей королевской няне

В деле оказалось замешано и имя принца Чарльза Фото: REUTERS

Александра Петтифер, бывшая няня британских принцев Уильяма и Гарри, по решению суда получит от корпорации ВВС солидную компенсацию за клевету. Чтобы добиться правды женщине понадобилось почти 30 лет и вмешательство суда.

Высокий суд Лондона принес извинения бывшей няне принцев за ущерб ее имени, который нанес в 1995 году журналист телекомпании BBC Мартин Башир, заявивший, что Александра Петтифер состояла в интимной связи с принцем Чарльзом и даже сделала аборт.

Эта ложь понадобилась ведущему программы Panorama для того, чтобы втереться в доверие к принцессе Диане и получить от нее согласие на эксклюзивное интервью. Башир не погнушался и тем, чтобы представить принцессе фальшивые доказательства связи Александры с принцем Чарльзом.

Интервью, которое только в Британии посмотрели около 23 миллионов жителей, произвело эффект разорвавшейся бомбы, осколками которой зацепило многих, в том числе, и Александру Петтифер, пишет CBS.

Теперь же, спустя почти 30 лет, в BBC признали, что обвинения в адрес няни принцев были полностью сфабрикованы.

– Мы очень сожалеем о серьезном и длительном ущербе, нанесенном Петтифер и ее семье после трансляции, – признали в ВВС.

Сама бывшая королевская няня признала, что испытала облегчение, после того, как правда стала достоянием общественности, хотя и огорчена тем фактом, что понадобилось вмешательство суда, чтобы в ВВС признали, что обвинения в ее адрес были сфабрикованы.

В ВВС заявили, что выплатят Петтифер существенную компенсацию, размер которой не уточняется, а также пообещали больше не транслировать злополучное интервью.