В Харьковской области начали открываться рынки

Сельские жители ежедневно могут обеспечивать привоз продуктовых и строительных товаров для продажи. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России публикует кадры начала работы центральных рынков в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области при содействии российских военнослужащих.

- Освобожденные города и населенные пункты Харьковской области активно продолжают возвращаться к мирной жизни. Одним из первых решений местных администраций было запуск для мирных жителей центральных рынков, - комментируют кадры в Минобороны России.

Сельские жители ежедневно могут обеспечивать привоз продуктовых и строительных товаров для продажи. Подвоз продуктов осуществляется в установленное время, организуется проверка транспорта.

- Торговали у дорог в пыли грязи, без проверок и экспертиз. Фиксировали и случаи отравления огурцами. Сейчас для предпродажной подготовки товар проходит обязательную лабораторную экспертизу на наличие вредных веществ, нитратов, канцерогенов, вредоносных носителей и бактерий, - заявила заведующая лабораторией ветсанэкспертизы Виктория.

А директор центрального рынка Наталья отметила, что рынок в населенном пункте выполняет социальную миссию, которая необходима для возращения мирной жизни.

В военном ведомстве отметили, что на рынках Харьковской области уже можно приобрести по доступным ценам товары первой необходимости. Кроме того, российские военнослужащие ежедневно помогают жителям в решении коммунальных проблем после соответствующих обращений.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

«В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником. При разведке боем группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой. Используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен», - комментируют кадры в Минобороны России.

После контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и танков противника и навела на них огонь нашей артиллерии.

В такие группы войскового спецназа входят разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики.