Каблуки и жара – для ног беда: почему летом обостряются заболевания вен и когда начинать волноваться

Если не купировать варикоз в начале, потом добиться эффективного и быстрого улучшения состояния будет сложно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летом, особенно в жару, многие замечают, что тяжесть в ногах и отеки усилились, а «звездочки» сосудов стали более заметны. Когда пора обращаться к врачу, мы спросили у исполнительного директора Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольги Чижевской, директора компании «Подиатр».

КОГДА МОЖНО ЕЩЕ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ, НО УЖЕ ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ

Когда усталость и тяжесть в ногах ощущается, но пока еще не мешает. Например:

* Только после тренировок и длительной ходьбы или бега.

* Если ваша работа исключительно сидячая или стоячая и к вечеру ноги гудят.

Что делать:

+ В этом случае будет достаточно «расслабляющих» процедур: походите босиком (в идеале – по траве, песку, но подойдет и ворсистый коврик), сделайте прохладную, но не холодную ванночку для ног с солью, нанесите на кожу увлажняющий крем с охлаждающим эффектом.

+ Когда лежите, положите ноги на возвышение: врачи рекомендуют угол 45 градусов – это дополнительно обеспечит отток крови и лимфы от ног, так называемый постуральный дренаж.

+ Если нет возможности расслабиться, а ноги устали, просто сделайте серию перекатов с пятки на носок и обратно. Такая разминка мышц голени не менее эффективна, а выполнить ее можно в любом месте в любое время практически незаметно для окружающих.

ВАЖНО:

Если такие «мягкие» меры не помогают снять ощущение дискомфорта, отеки и боль в ногах, не исключено, что эти симптомы – сигнал о патологии. Как известно, любое заболевание лучше поддается лечению при ранней диагностике, поэтому не откладывайте визит к врачу. Обратитесь к флебологу, ортопеду, подиатру – доктор проведет осмотр, поставит диагноз и назначит, при необходимости, лечение.

КОГДА ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ ОТ БОЛЕЗНИ

- Чаще всего дискомфорт в ногах – симптом варикоза, - говорит Ольга Чижевская. - Коварство этого заболевания в том, что развивается оно достаточно медленно, но если не купировать болезнь в начале, то добиться эффективного и быстрого улучшения состояния будет весьма сложно. Хроническая венозная недостаточность – достаточно распространенное заболевание. По некоторым данным, среди населения в возрасте от 55 до 64 лет почти 60% имеют заболевания вен нижних конечностей той или иной степени тяжести. А осложнения могут быть серьезными: нарушение кровообращения, проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, тромбозы и венозные язвы... В «запущенных» случаях проблема решается только путем хирургического вмешательства.

Причиной отеков, тяжести в ногах могут стать и такие серьезные заболевания, как лимфостаз, заболевания сердца или почек, а также плоскостопие. Это заболевание, при котором стопы деформируются, своды «проседают», меняются походка и осанка. Как правило, основными причинами являются слабость мышц стопы и повышенное давление на ступни (из-за статической нагрузки, лишнего веса, недостаточной физической активности и пр.).

ПОЧЕМУ ЖЕ ЛЕТОМ ПРОИСХОДИТ ОБОСТРЕНИЕ

1. Влияет температура.

Уже при 23-25 градусах стенки вен значительно расширяются, так наш организм пытается увеличить теплоотдачу. И если для здоровых вен это не сверхсобытие, то при варикозе, когда вены изначально расширены, а их стенки ослаблены, получаем обострение. Скорость кровотока падает, кровь застаивается в венах, ноги отекают, появляются «узелки», синие «звездочки», болезненность при надавливании, а иногда даже зуд.

При этом, чем выше влажность, тем больше расширяются сосуды, так как снизить температуру с помощью потоотделения тело не может.

2. Снижается физическая активность.

В сильную жару мы невольно замедляемся, а значит, замедляется и кровоток, ведь мышцы работают вполсилы.

3. Действует обезвоживание.

Механизм отеков такой: от недостатка жидкости кровь становится гуще, в результате ее отток затруднен. Чтобы помочь своим сосудам и снизить риск осложнения, например, образования тромба, не допускайте обезвоживания.

ЕЩЕ О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

- Обнаружив признаки варикоза, обязательно обратитесь к врачу, не стоит заниматься самолечением и игнорировать их, - говорит Ольга Чижевская. - Чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше вероятность успеха терапии. Кроме того, симптомы могут указывать на «неполадки» с сердцем или с почками. Как правило, в легких случаях применяется комплексное консервативное лечение: фармакотерапия, ношение компрессионного трикотажа, специальной обуви и индивидуальных ортопедических стелек, ЛФК и изменение пищевого поведения в случае избыточного веса. В первую очередь нужно убрать лишнюю нагрузку на ноги и стопы.