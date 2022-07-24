Вячеслав Володин: В ЛНР будут открыты приемные депутатов Госдумы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: EAST NEWS

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в беседе с журналистами крупнейших изданий (включая и kp.ru) сообщил об итогах своей недавней поездки в ЛНР. Теперь на полностью освобождённой территории Луганского региона будут открыты приёмные депутатов Госдумы.

— Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов [Государственной Думы] с тем, чтобы они могли проводить приемы избирателей, поскольку в ЛНР много граждан России, которые участвовали в выборах депутатов Государственной Думы, — рассказал Володин.

По его словам, соответствующую работу будет координировать руководитель группы по межпарламентским связям с Народным Советом ЛНР — депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

— При этом мы будем учитывать соглашения, которые заключают регионы России с районами и городами ЛНР. Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты [представляющие Москву в Госдуме] будут работать с жителями Луганска, — отметил спикер.

Напомним, ранее Володин на одном из последних в летней сессии заседаний Думы призвал народных избранников использовать отпуска и региональные недели для поездок в ЛНР и ДНР. Подобные визиты имеют большое значение как для решения гуманитарных проблем этих территорий, так и для самих политиков, чтобы те составили личное впечатление о происходящем в Донбассе.

Также ожидается, что открытие депутатских приёмных поможет жителям Луганщины в решении их социальных вопросов.