Ведущий «Битвы экстрасенсов» сам от услугов чародеев отказывается. Сейчас начался кастинг в 23-й сезон магического телешоу. Одновременно стартовала новая волна услуг от мошенников Фото: соцсети

Начался кастинг в 23-й сезон «Битвы экстрасенсов» на ТНТ – эфир телешоу уже осенью. На «ТВ-3» сейчас идут сразу несколько мистических проектов: «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Слепая», «Гадалка». Не случайно перед эфиром «Слепой» показывают предупреждение не платить мошенникам: «К сожалению, в интернете появились люди, выдающие себя за героев «Слепой» и берущих за свои услуги деньги».

После начала кастингов традиционно случается нашествие мошенников. В социальных сетях и на различных форумах передач случилось нашествие экстрасенсов, ясновидящих, колдунов и прочих мошенников, которые предлагают решить «чудесным образом» любые проблемы: вернуть мужа или увести мужчину от жены, сделать приворот, подлечить или устроить на высокооплачиваемую работу.

Мошенники берут деньги не только за свои телефонные и очные услуги, также они собирают средства под самыми разными предлогами Фото: ВКонтакте

Под героиню долгоиграющего сериала «Слепая» (ясновидящая в сериале может решить любые жизненные проблемы) гримируются и старые, и молодые женщины – продают через интернет-магазины амулеты, веревки-обереги, предсказывают будущее и т.д. Замаскироваться под «Битву экстрасенсов» проходимцам еще проще. Участников за 22 сезона проекта было так много, что сотни «шаманов» придумывают громкие имена и добавляют на свои сайты и странички в соцсетях приставку «экс-участник «Битвы экстрасенсов» и начинают «колдовать».

Чаще всего услуги оказывают по телефону, по интернету, реже – при личной встрече. Средний гонорар за один прием – 20 тысяч рублей. Женщины ради приворота любимого заказывают по пять – десять сеансов. Вернуть эти деньги практически невозможно. Поэтому стоит помнить: все мистические телепередачи снимаются по сценарию продюсеров и не имеют ничего общего с реальной жизнью. Смотреть ради развлечения их можно – ежегодно «Битва экстрасенсов» один из самых рейтинговых проектов ТНТ. А вот платить за услуги экстрасенсов не нужно – об этом ни раз предупреждали сами телевизионщики.

Юрист Михаил Лямец рекомендует не отдавать деньги мошенникам-колдунам, так как вернуть добровольно перечисленные без подписания договора средства практически не возможно Фото: Личный архив героя публикации

Юрист Михаил Лямец объяснил kp.ru, почему вернуть деньги за услуги экстрасенсов-мошенников сложно. Юрист говорит, что интерес к магии и всему магическому у людей высок:

«На примере столицы видно, как сильно развит оккультный рынок, он пестрит всем многообразием различных гадалок, ведунов и прочих. По неофициальным данным за минувший год около 34% женщин в России обращались к услугам в эзотерической сфере. Когда человек обращается к подобному «специалисту», то они не заключают никакого договора. В большинстве случаев такие услуги стоят не дорого (до двух тысяч рублей), но случается, что доверчивые граждане отдают миллионы рублей и отписывают квартиры. На данный момент, я призываю людей проявлять должную осмотрительность, так как никакого правового регулирования деятельности описанной выше у нас нет. Несколько советов. Если вы обращаетесь в агентство по оказанию подобных услуг или к частному практику, то попросите заключить договор на оказание консультационных услуг, хотя в большинстве случаев вам откажут. Если вы уже оплатили данную услугу и у вас возникли сомнения насчет людей, оказавших вам услуги, то обращайтесь в полицию – их могут привлечь по 159 статье УК РФ (мошенничество). Напомню, что если вы перевели деньги в частном порядке со своего личного счета, то почти нет шансов их вернуть. Будьте бдительны».

Стоит отметить, что даже, подписав договор с экстрасенсом (что происходит крайне редко) — вы вряд ли вернете деньги за его услуги. Так как в этом договоре маги защищают себя — вы подпишите бумагу, по которой не имеете претензий даже если не получите нужный результат.