Хабенский пообещал пустить нерастраченную энергию Ирины Мирошниченко на благо театру

Как и мечтала ее мама, Ирина Мирошниченко стала звездой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Среди первых поздравил Ирину Мирошниченко с днем рождения худрук МХТ им.Чехова Константин Хабенский.

- Дорогая наша любимая и неугомонная Ирина Петровна, я поздравляю вас с днём рождения, желаю вам здоровья, радости, любви, поклонников, - сказал Хабенский в своем видеопоздравлении. - В вас так много нерастраченной энергии, и человеческой, и актерской, что мы, конечно, постараемся использовать запасы вашей души на благо профессии и театра.

Ирина Мирошниченко появилась на свет 24 июля 1942 года. От мамы (в ту пору – начинающей актрисы театра Таирова) дочери передались артистизм и музыкальность, мечта о яркой, наполненной событиями и красотой жизни, стремление к успеху, умение не пасовать перед трудностями в любых обстоятельствах.

Как и мечтала ее мама, Ирина Мирошниченко стала звездой, сыграла множество главных ролей, снискала любовь не одного поколения зрителей. Она всю жизнь была верна одному единственному театру.

Во МХАТ её приняли в 1965 году, сразу по окончании Школы-студии. Довольно скоро она стала ведущей актрисой главного драматического театра страны. За маленький эпизод в дипломном спектакле «Мещане», тронувший своей искренностью мхатовских корифеев, она получила одну из главных ролей – Ольгу – в легендарных «Трёх сёстрах» Владимира Немировича-Данченко. Затем играла в этом спектакле Машу, а роль другой чеховской Маши дал ей в своей «Чайке» Борис Ливанов.

Актёрский расцвет Ирины Мирошниченко пришелся на период, когда МХАТом руководил Олег Ефремов.

Играя десятки ролей, она выходила на сцену едва ли не ежедневно. Среди работ, ставших легендами: «Соло для часов с боем» (Даша), «Старый Новый год» (Клава Полуорлова), «Татуированная роза» (Серафина дела Роза), спектакли из чеховского цикла Ефремова «Иванов» (Сарра), «Дядя Ваня» (Елена Андреевна), «Вишнёвый сад» (Раневская), «Чайка» (Аркадина).

Сегодня актрису можно увидеть в спектаклях «Немножко нежности» и «Моя дорогая Матильда», в литературных и музыкальных вечерах театра.

Для молодых артистов МХТ Ирина Петровна – хранительница традиций. Когда год назад она тяжело заболела ковидом, весь театр за нее переживал и встретил ее бурными и продолжительными аплодисментами, когда Мирошниченко пришла на сбор труппы.

В своей книге «Расскажу…» Ирина Петровна пишет: «Я безумно люблю Московский Художественный театр, его школу, его стариков, его традиции, его здание, его сцену, его работников сцены, работников кулис… Люблю зрителей. Моя профессия предполагает общение с людьми, возможность говорить от сердца к сердцу, любыми формами творчества. Будет ли это театр, поэзия, интервью, песня, музыка, просто разговор… Ты должен чем-то радовать людей. Должен открывать миры человеческой души, чтобы зритель видел, как в зеркале, свою душу, чтобы испытал катарсис или начал понимать свои ошибки, быть может. В этом состоит актёрская миссия служения искусству».

Художественный театр будет праздновать юбилей актрисы 22 октября на Основной сцене МХТ.