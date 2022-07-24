Над Донецком пошел «огненный дождь»

По Донецку запустили три ракеты, две ПВО перехватило Фото: Дмитрий СТЕШИН

Спецкор КП увидел и снял эту атаку прямо из окна кухни, это было красивое, завораживающее и смертельное зрелище. В реальности это выглядело так. Я только что вернулся из Запорожской области, с «освобожденных территорий», которые уже начали готовиться к сентябрьскому референдуму, где главный вопрос будет только один – возвращение в Россию. Спал я мало, питался плохо и редко и наверстывал упущенное в ставшем родным Донецке. Живу я совсем рядом с центром, военных объектов в округе нет. Зато есть огромная больница Калинина, где кстати, кроме наших раненых, еще с 14 года лечили и лечат пленных всушников. Возможно, она и была целью украинских артиллеристов – угадать сложно, тыла сейчас в Донецке нет, 155 мм натовские гаубицы кроют город вдоль и поперек.

Взрыв случился прямо над головой, в распахнутом окне. Небо буквально порвало, качнуло стекла, во дворах сработали автомобильные сигнализации. Потом ударило еще два раза и в черном небе появились сотни белых светящихся точек. Визуально, это напоминало обычный салют – такой распустившийся огненный цветок. Но капли огня и не подумали растаять в небе, они медленно потекли на землю, оставляя во мраке светящиеся хвосты. А потом пошли первые приземления «зажигалок» по соседним крышам – на битуме ярко разгорались белые огни. Одна из звездочек скользнула во двор, обглодав огнем немаленькое дерево от верхушки до середины ствола. Захлопали окна, было слышно, как переговариваются встревоженные соседи. Глубже во дворах, «зажигалки» попали на машины, я слышал крики людей, и даже шипение огнетушителей. Что это было?

Ощутимо тянуло химией. Эксперты подтвердили: ударили зажигательными ракетами с магнием Фото: Дмитрий СТЕШИН

Благодушная «комнатная экспертиза», из тихого далеко, через губу посоветовала жителям Донецка «не разводить панику, это «люстра», осветительный боеприпас» и, я цитирую, «был бы фосфор – вы бы там все рыгали» - именно так писали нам с невиданной теплотой добрые люди. По окрестностям, действительно, ощутимо тянуло химией. Уже через час, эксперты СЦКК подтвердили: по Донецку ударили «Градами», специальными зажигательными ракетами с магнием.

В 2014 году, в Славянске, мы с Сашей Коцем попадали под удар «зажигалок» с фосфором. И не просто попадали, а даже записали стендап с датой и местом, причем в тот момент, когда на нас падали горящие шарики фосфора. Материалы эти, мы передали в Следственный Комитет РФ. Применение фосфора по жилой застройке является «неконвенционным актом» и в СК все это подшили к остальному массиву документов о воинских преступлениях ВСУ.

Вечером над ДНР прошел грозовой фронт с ливнями. Это тоже спасло от пожаров Фото: Дмитрий СТЕШИН

Поэтому, убоявшись огласки и порицания, Украина в последние годы перешла с фосфора на магний. То есть, магнием можно по засыпающему истерзанному городу. Благо, у него температура горения даже выше - 2200 градусов. Правда, сгорает он быстрее, чем фосфор. Поверьте, когда это сыпется на тебя и твой дом, разница не сильно ощущается. В одной ракете (неуправляемом реактивном снаряде МЗ-21 (9М22С) содержится 180 зажигательных элементов – таких граненых шестигранников из магния и пиротехнического состава, который их поджигает в момент срабатывания боеприпаса. Число огоньков на съемке примерно соответствует числу зажигательных элементов. Площадь поражения 6400 кв. метров. К счастью, вечером над ДНР прошел грозовой фронт с ливнями, думаю и это тоже нас спасло от пожаров.

Чуть позже, пришла официальная информация. По Донецку запустили три ракеты, две ПВО перехватило. Это такая украинская тактика – «раздергать» или перегрузить зенитчиков целями. И она срабатывает, к сожалению. Спустя два часа, я попытался заснуть, но тут же слетел с кровати – еще один взрыв в небе. Распахнул окно, но вместо магниевого салюта услышал странный звон – это сыпались с неба куски металла. Следом за «зажигалками» прилетело что-то еще, в расчете, что зенитчики не успеют перезарядиться. Но они успели! Возможно, это была Точка У и ПВО города ее перехватила. Металлические останки неведомой ракеты падали с неба больше минуты, похоже, «Точку» или, как вариант, ракету «Смерча» или «Урагана» ликвидировали на огромной высоте. Куда она шла, где была ее цель, мы не узнаем. Большинство своих побед зенитчики держат в тайне. Но, Донецк слышит и знает – эти ребята никогда не спят, чтобы мы хотя бы попытались заснуть….

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Об этом сообщил спецкор KP.RU Дмитрий Стешин (подробнее)