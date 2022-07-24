Роман Барановской и Лепса развалился из-за Ксении Собчак

Григорий и Анна остались друзьями и живут рядом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самая скандальная пара в российском шоу-бизнесе больше не вместе. В июне Юлия Барановская отметила 37-й день рождения, в июле Григорий Лепс с размахом отгулял 60-летие. По слухам Григорий поздравил Юлию, а вот она не была приглашена на юбилей народного артиста – у него теперь на первом месте семья. Все это время в социальных сетях продолжали обсуждать их роман, но оказывается – пара больше не крутит любовь. Благодаря светским дамам с малой родины Барановской мы узнали — почему. И оказалось, что роман завершился из-за… Ксении Собчак. Объясняем, как так вышло.

К концу этой недели Барановская не выдержала и на многочисленные вопросы приятельниц и даже незнакомых людей наконец-то выдавила с вымученной улыбкой в видео для своего телеграм-канала: «На вопрос: есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно - нет». Отчитаться Юлия после шести месяцев травли в соцсетях решилась только сейчас неслучайно – теперь она и правда ни с кем не встречается. Репутацию пора восстанавливать. Хочется, чтобы имена Лепса и Барановской больше не упоминались вместе. Питерские бизнесвумен, знакомые с ситуацией объяснили kp.ru: «Когда интрижка проходит как бы «втайне» и ее не обсуждают публично, то людям проще. Интрижка Юлии и Григория находилась под ударом дважды. Первый раз – когда об этом узнала супруга и подала на развод. Второй раз – когда в эфире «Вечернего Урганта» Ксения Собчак получила цитирование на всю страну, сообщив секрет Полишинеля для шоу-бизнеса и новость для народа. В эфире из уст Собчак на всю страну прозвучало: Лепс встречается с Барановской. Это стало точкой невозврата…»

Ксюша не постеснялась объявить о романе коллег по шоу-бизнесу. После этого Юлию Барановскую многие перестали жалеть – на образ многодетной матери, которую бросил футболист-миллионер, взглянули иначе. По социальным сетям прокатилась целая волна возмущения. Такая «слава» не могла не отразиться на взаимоотношениях пары: говорят, что несколько месяцев назад Лепс прекратил отношения с возлюбленной. Причин несколько: неприятно, когда кругом только и обсуждают (точнее осуждают) роман; и ради жены, которая не выдержала именно этой интрижки. Григорий Викторович – отличный музыкант, отец и сын; но не без греха в сфере развлечений – судачили, что будучи женатым порой увлекался красотками. Но Юлию ему не простили, так как она была вхожа в дружеский круг, да и вообще не похожа на барышню легкого поведения. Итог такой. Лепс свободен и одинок. Барановская тоже одна, вся в работе и воспитании детей.

Близкие уважаемого музыканта Григория Викторовича Лепса надеются, что экс-жена Анна Шаплыкова простит мужа. Анна подала на развод с мужем в прошлом году после 20 лет брака. У пары трое детей, которых они продолжают воспитывать вместе. Да и живут практически вместе, поддерживая дружеские отношения двух родителей трех детей. Несколько лет назад музыкант построил в Подмосковье рядышком два огромных дома – в одном живет семья, в другом его продюсерский центр. Теперь Лепс обитает чаще в ПЦ, а питаться и общаться ходит к семье. В докфильме «Григорий Лепс. Печаль моя смешна» мама звезды Натэлла Лепсверидзе высказала надежду на воссоединение своего Гриши с экс-женой Анной: «Он переживает, он же ее любит. И она его любит. И теща около него – что он любит, то и подает ему… Да пройдет все это. Говорю – Анечка, все это пройдет…» Сам Григорий Викторович на прощение Анны почти не рассчитывает, но постоянно осыпает комплиментами мать своих детей и просто красивую женщину.