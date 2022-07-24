Новое унижение США: американцы умоляют не фотографироваться с Лавровым, чтобы доказать блокаду России

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Сейчас на этом жарком континенте живет 18% населения Земли. А к концу нынешнего века, по подсчётам демографов, будет уже под 50%. Потому что Африка — самый быстро растущий регион мира. И по демографии, и по экономике.

Неудивительно, что все центры силы пытаются перетянуть её на свою сторону. Надеясь хорошо заработать. Молодому африканскому рынку нужно буквально все: удобрения, продукты, машины, электротехника. Взамен мировые игроки хотят вывозить местные ресурсы. Так, 80% запасов колтана — минерала, без которого ваш телефон просто не заработает, — сосредоточены именно здесь, в Демократической Республике Конго (ДРК).

А теперь, когда Запад ведет против России экономическую войну, Африка снова выходит на первый план. Потому что без её участия «единый антимосковский фронт Свободного Мира» становится совсем уж куцым.

Однако африканцы — люди умные. Они прекрасно помнят, что США и ЕС десятилетиями закрывали глаза на проблемы континента. И не делали ничего, чтобы прекратить терзавшие его конфликты (наподобие геноцида тутси-1994 во время гражданской войны в Руанде).

И на этом же фоне всё больше африканцев вспоминают об успешном сотрудничестве с нашей страной. Ведь Россия и СССР всегда приходили сюда не как захватчики-колонизаторы, а как равноправные партнёры. С таким же посылом на Южный континент сейчас прибыл и глава МИД РФ Сергей Лавров.

В первой точке маршрута, в Стране Пирамид, Сергея Викторовича встретили с восточным радушием. Российская сторона обсудила с президентом Египта, Абдель Фаттахом ас-Сиси, совместные проекты — на днях, 20 июля, наш Росатом начал строительство первой местной АЭС «Эль-Дабаа».

Далеко не вся повестка таких встреч становится публичной, но можно предположить: на переговорах наверняка поднимался и «зерновой вопрос». Ведь стомиллионный Египет — один из крупнейших мировых импортёров пшеницы. Которая теперь из-за украинского кризиса и западной блокады — в дефиците. Однако, можно надеяться, что по этому сюжету Москва и Каир договорятся так же, как по стройке АЭС.

Ожидается, что после Египта глава российской дипломатии в течение ближайших трёх дней посетит ещё три страны: Эфиопию, Уганду и Конго.

СКАЗАНО

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в своем телеграм-канале:

Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) «не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия международной изоляции». Американские «партнёры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности.