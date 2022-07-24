Командование было готово отключить связь: как фломастер спас жизнь первым людям на Луне

Без этой ручки космонавты рисковали остаться на Луне навсегда. Фото: Sothebys.com

Более полувека назад – 24 июля 1969 года - Нил Армстронг (Neil Armstrong) и Эдвин (Базз) Олдрин (Buzz Aldrin) вернулись с Луны на Землю. Не юбилей, конечно, но памятная дата. А могли и не вернуться – не стартовать с Луны. Спасло астронавтов чудо. Точнее фломастер Олдрина. Теперь его продает аукционный дом Сотбис (Sotheby’s), сообщает The Daily Mail. Начальная цена 700 тысяч долларов. Но устроители аукциона намерены выручить гораздо больше – примерно 2 миллиона. В честь памятной даты.

Риск навсегда остаться на Луне у Армстронга и Олдрина и в самом деле был. Потому что они не могли какое-то время «щелкнуть» выключателем, запускавшим стартовый двигатель.

- Осматривая лунную пыль, скопившуюся на полу, я нашел сломанный конец выключателя, - рассказывал Олдрин в одном из своих интервью. - Тогда я взял фломастер, насадил его на огрызок выключателя и нажал…

Мало кто знает, но существовало решение, принятое на уровне президента США. NASA предписывалось прервать связь с экипажем лунной экспедиции, если станет ясно, что взлететь астронавтам не суждено. Никто не должен был слышать, что они скажут перед смертью. А уж наблюдать за агонией - тем более.

Была даже заготовлена специальная траурная речь, с которой должен был выступить тогдашний президент Ричард Никсон (President Richard Nixon).

Автор речи Билл Сэфайер (Bill Safire) – спичрайтер Белого Дома (White House speechwriter) – подготовил ее текст 18 июля 1969 года – еще до прилунения астронавтов, которое состоялась 20 июля. Судя по тем фразам, которые он употребил, в успехе посадки на Луну американцы были уверены, а вот в последующем старте – не очень.

«Судьба распорядилась так, что люди, которые отправились на Луну во имя мира, останутся на Луне, чтобы упокоиться с миром», - должен был сказать Никсон, выступив по телевидению. - Эти храбрецы, Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, знают, что надежды на их спасение нет. Но они также знают, что в их жертве есть надежда для человечества.

Эти два человека кладут свои жизни ради самой благородной цели человечества - поиска истины и понимания…»

Однако обошлось. Астронавты вернулись на Землю 24 июля 1969 года вместе с Майклом Коллинзом (Michael Collins), который ждал их на орбите Луны в так называемом командном модуле.

Аукцион пройдет в режиме онлайн, продлится до 28 июля. Из «лунных» вещей на продажу выставлена еще и куртка Олдрина – та самая, которая была на нем, когда астронавт гулял по Луне. Под скафандром, конечно.

О том, кто на самом деле придумал исторические слова про «гигантский скачок для всего человечества», которые Нил Армстронг произнес, впервые ступив на поверхность Луны, читайте наш материал.