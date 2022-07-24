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В мире24 июля 2022 13:05

Командование было готово отключить связь: как фломастер спас жизнь первым людям на Луне

На аукцион Сотбис выставили фломастер, спасший жизнь первым людям на Луне
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Без этой ручки космонавты рисковали остаться на Луне навсегда. Фото: Sothebys.com

Без этой ручки космонавты рисковали остаться на Луне навсегда. Фото: Sothebys.com

Более полувека назад – 24 июля 1969 года - Нил Армстронг (Neil Armstrong) и Эдвин (Базз) Олдрин (Buzz Aldrin) вернулись с Луны на Землю. Не юбилей, конечно, но памятная дата. А могли и не вернуться – не стартовать с Луны. Спасло астронавтов чудо. Точнее фломастер Олдрина. Теперь его продает аукционный дом Сотбис (Sotheby’s), сообщает The Daily Mail. Начальная цена 700 тысяч долларов. Но устроители аукциона намерены выручить гораздо больше – примерно 2 миллиона. В честь памятной даты.

Риск навсегда остаться на Луне у Армстронга и Олдрина и в самом деле был. Потому что они не могли какое-то время «щелкнуть» выключателем, запускавшим стартовый двигатель.

- Осматривая лунную пыль, скопившуюся на полу, я нашел сломанный конец выключателя, - рассказывал Олдрин в одном из своих интервью. - Тогда я взял фломастер, насадил его на огрызок выключателя и нажал…

Мало кто знает, но существовало решение, принятое на уровне президента США. NASA предписывалось прервать связь с экипажем лунной экспедиции, если станет ясно, что взлететь астронавтам не суждено. Никто не должен был слышать, что они скажут перед смертью. А уж наблюдать за агонией - тем более.

Была даже заготовлена специальная траурная речь, с которой должен был выступить тогдашний президент Ричард Никсон (President Richard Nixon).

Автор речи Билл Сэфайер (Bill Safire) – спичрайтер Белого Дома (White House speechwriter) – подготовил ее текст 18 июля 1969 года – еще до прилунения астронавтов, которое состоялась 20 июля. Судя по тем фразам, которые он употребил, в успехе посадки на Луну американцы были уверены, а вот в последующем старте – не очень.

«Судьба распорядилась так, что люди, которые отправились на Луну во имя мира, останутся на Луне, чтобы упокоиться с миром», - должен был сказать Никсон, выступив по телевидению. - Эти храбрецы, Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, знают, что надежды на их спасение нет. Но они также знают, что в их жертве есть надежда для человечества.

Эти два человека кладут свои жизни ради самой благородной цели человечества - поиска истины и понимания…»

Однако обошлось. Астронавты вернулись на Землю 24 июля 1969 года вместе с Майклом Коллинзом (Michael Collins), который ждал их на орбите Луны в так называемом командном модуле.

Аукцион пройдет в режиме онлайн, продлится до 28 июля. Из «лунных» вещей на продажу выставлена еще и куртка Олдрина – та самая, которая была на нем, когда астронавт гулял по Луне. Под скафандром, конечно.

О том, кто на самом деле придумал исторические слова про «гигантский скачок для всего человечества», которые Нил Армстронг произнес, впервые ступив на поверхность Луны, читайте наш материал.

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