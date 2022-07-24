Виталий Коротич: «двойника» Путина, если бы он даже был, в Тегеране бы не приняли

Виталий Коротич был главным редактором всесоюзного журнала «Огонек» с 1986 по 1991 год Фото: Евгения ГУСЕВА

…- Виталий Алексеевич, как ваши соратники, которые в Америке, оценивают то, что Байден заболел ковидом, что пишут, что говорят?

- Вы знаете, ничего.

(Коротич, ныне проживающий на даче в Подмосковье, обычно общается с теми, кто в США, с помощью электронной почты. - А.Г.)

Дело в том, что сейчас все так «перебрехано». Потому что новости переполнены «бюллетенями о состоянии здоровья», все западные СМИ сообщают, что Байден болен, что еще кто-то болен, все больны. О болезни Байдена официально не сообщалось.

- Ну, как же! И пресс-секретарь информировала, и лечащий врач…

- Ну, все равно пока это на уровне трепни просто и всё.

- Еще хотел бы, чтобы вы такую новость прокомментировали. Там же даже сами говорят, что Путин «слишком здоров».

- Я понимаю. Одни западные станции - так, другие брешут во все дудки: мол, «все наоборот». И у нас - да о ком угодно! Господи, о какой-нибудь Пугачевой можно собрать миллион слухов, о ее болезнях и прочем.

- А вот еще… Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Буданов «высказал мнение», что в Иран летал не сам Российский президент Владимир Путин, а… «его двойник».

- Вы же сами, Александр, понимаете, что это - чушь собачья. Если бы так даже и было, то это не узнал бы, по крайней мере, начальник этого самого управления на Украине. Ну, откуда он это знать может?

А почему в Иран должен «летать двойник»? Это же для России чрезвычайно важный контакт. И туда должен был лететь лично Путин.

Потому что, общаться с иранцами, которых американцы хотели сделать изгоями, убрать из человечества, а это не получается… Почему? Да потому, что иранцы с нами сотрудничают, и готовы продолжать делать это ещё плодотворнее.

А мы - с ними.

Все-таки это - почти 90 миллионов человек населения. Будь здоров, какая гигантская страна, в два раза больше той же самой Украины. У них всё там есть, они научились многому в годы этих самых санкций. Поэтому, я никогда не поверю, что в Иран летал «двойник». Зачем же его посылать? Ну, можно «с двойником» съездить в какую-нибудь европейскую страну.

А ехать туда, где совершенно другая психология, абсолютно иная религия… Да вы что? Это же на всю жизнь можно поссориться.

Представьте, если Путину вместе арабского президента прислали бы какого-нибудь загримированного актера. Это надо было бы проговаривать тогда и готовить специально, во всяком случае, не так, что - поехал и поехал.

- Да мало, думаю, кто верит в «двойника Путина»…

- Да какой только дезы нет!?Даже в нашем, «не очень расслабленном», интернете можно прочитать сообщения, из которых следует, что «Украина уже выиграла войну, российские войска бегут, все там в панике».

Понимаете, мы с вами газетчики, но я сразу же говорю, что не надо верить абсолютно всему.

- Это вы о чем?

- Существуют - понятие информации и понятие пропаганды. В советское время у нас была только пропаганда, информации, в общем, не было. Да, какое-то время, мы пытались что-то делать, чтобы информация существовала отдельно, а пропаганда - отдельно.

А сейчас они во многом перепутаны, и, с этой точки зрения, самыми популярными людьми стали те, кто сообщает нам пропагандистские слухи, а не информацию.

- Скажите, может быть, копия Байдена все же в Эр-Рияд ездила? Или вряд ли?

- Может быть. Говорили о копиях Сталина, о копиях кого угодно. Все может быть.

Но дело в том, что поехать самому (непосредственно) Байдену было крайне необходимо. Потому что ему хотелось показать, что он в мире имеет какое-то значение, не только как символ американской неудержимой военной мощи, а как человек, с которым разговаривают и к которому относятся с доверием.

Поэтому - именно ему самому надо было поехать и доказать…

Уговорить Саудовскую Аравию было очень трудно. Чтобы она больше добывала нефти, и чтобы цены на неё упали. Вы думаете, это мог бы делать загримированный актер?

- Нет, смотрите, может быть, «настоящий Байден» бы их и убедил бы, а послали «двойника», и он не справился вот, говорят.

- Ну, какой же дурак мог послать двойника? Понимаете, у нас, наверное, двойника можно было бы послать.

- Вы шутите

- Допустим…А в Америке, где существует мощная парламентская оппозиция! Скажем, в Конгрессе – да, демократы преобладают, и Байден там сильнее. А в сенате, наоборот, большинство - республиканцы. И, если бы они такую штуку узнали, то с этого бы начался импичмент Байдена. Нет, что вы, это невозможно!

- Я понял. То есть ваш опыт, журналистский и политический…

- …говорит о том, что такие вещи теоретически возможны, но - больше в приключенческих романах.

- А у Горбачева, у Ельцина (вы с ними плотно работали) были двойники?

- Нет. По крайней мере, я не знаю ситуаций, в которых нужно было бы…

Ну, что, какого-то человека напоить, выслать его вперед и заявить, что Ельцин не пьет, а это его двойник набрался?

- Так можно было найти «пьющего двойника».

- Вы знаете, двойников, судя по всему, находят на очень короткое время в ситуации, когда возможно покушение. Двойник мог быть, например, на месте несчастного Кеннеди, которого застрелили.

Когда он проезжал через толпу, конечно, можно было в машину посадить двойника. Наверное, неплохо бы в каких-то таких ситуациях, когда человек просто позирует, выставить двойника. Но, когда речь идет о переговорах, о личном контакте… Сажать двойника можно, наверное, при каком-то дружеском общении.

(Может, если бы вместо Лукашенко прислали его двойника, Путин мог бы это простить, тем более, если бы настоящий Лукашенко перед этим ему все рассказал.)

На самом деле, вести переговоры двойник не может. Когда это просто трибуна, на которой стоит человек и ручонкой машет, как Брежнев, - там можно было выставить вообще надувную куклу (или вместо Черненко, которого на коляске возили). Но, когда человек ведет переговоры, и переговоры неимоверно важные…

- Я имею в виду, видите, Байден завалил в Эр-Рияде всё.

- Повторяю, это Америка, где есть две партии, которые…. ловят друг друга все время за хвост.

Да не дай Бог, кто-то бы узнал. Вы помните, когда несчастный Никсон подслушал… Ну, житейское дело, все всех подслушивают. Подслушивал конкурентов во время президентских выборов. Это было основанием для уотергейта, для импичмента. И, в общем, Никсона выгнали из Белого дома.

- Интересную тему мы с вами затронули.

- Понимаете, в чем дело. Нужно думать, где кончается вранье и начинается что-то еще. Например, правда. Вот нам с вами можно врать. Вам - наплести, мне - тоже с три короба…

- Не, мне нельзя!

- А когда речь идет о том, что это - президенты, на которых замыкаются самые главные проблемы, и когда от подписи настоящего Байдена многое зависит, а от Путина вообще зависит всё… Нет, никакие подставки здесь невозможны.

- Я понял.

- Когда-то я сказал Леонтьеву: «Валера, слушай, вот ты под фонограмму поешь, тебе не надоело?» Он даже обиделся: «А что, я могу вот так прыгать по сцене, петь и двигаться, и все это делать собственным голосом? Что, я вообще двужильный?»

Понимаете, у певцов, наверное, это возможно. Ну, подмена.

У политиков - нет.