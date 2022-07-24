Чем сильнее обстрелы, тем больше уверенности. Как Херсон и Запорожье готовятся к референдумам

Подготовка ведется в жесточайших условиях - киевский режим продолжает терроризировать населения областей Фото: Николай ВАРСЕГОВ

КОМИССИИ ГОТОВЯТСЯ

Если до недавних пор слово «референдум» использовалась исключительно на кухнях и в заявлении политиков разных уровнях, то теперь все уже официально.

Первой стала Запорожская область. Глава военно-гражданской администрации региона подписал указ о создании избирательной комиссии:

- Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации. Сегодня мы создаем совершенно новую открытую структуру, - написал у себя в телеграм-канале Евгений Балицкий.

Буквально через несколько минут после этого, подобный шаг сделан и в Херсонской области - там тоже заявили о создании избирательной комиссии. Что известно о новой структуре? Что в составе комиссии - семь человек, их полномочия продлятся три года и уже начался прием предложений на роль кандидатов.

ЖИЗНЬ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Стоит отметить, что подготовка ведется в жесточайших условиях. Киевский режим продолжает терроризировать населения областей. Вот лишь некоторые эпизоды:

ЗАПОРОЖЬЕ

- В ночь с 23 на 24 июля был нанесен удар по железнодорожному переезду в Новобогдановке (она расположена в десятках километрах от линии боевого соприкосновения).

- Российскими ПВО, которые защищают Запорожье, на подлете к жилым кварталам Мелитополя были уничтожены несколько ударных дронов. («Слава Богу и ПВО России!Доброй и спокойной ночи, дорогие земляки!», - написал у себя в телеграм-канале член главного совета местной ВГА Владимир Рогов).

- 20 июля три украинских дрона-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. На станции заверили, что она не пострадала и продолжает работать в штатном режиме. А власти Запорожской области вынуждены даже были обратиться в ООН: «Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой»

ХЕРСОН

- 23 июля удар по мосту через Днепр в Новой Каховке.

- 20 июля удар со стороны Николаева по Антоновскому мосту через Днепр. Все 12 ракет системы HIMARS были сбиты российскими ПВО.

- 19 июля - обстрел со стороны Украины в районе поселка Геологов. 5 из 6 ракет сбиты российскими ПВО.

И это лишь малая часть от того, что приходится терпеть жителям регионов. Но уже в скором времени, и в Херсонской и в Запорожской областях станет жить спокойнее. Как заявил глава ВГА Херсона Владимир Сальдо, на территории региона будут дислоцироваться воинские части вооруженных сил России.

- Защита жителей ложится на их плечи. Эффективность этой защиты доказана временем. Российская армия и российские военные своих не бросают, — отметил он.

Российская армия вскоре может появится и на территории Запорожской области, заявил Владимир Рогов. Он отметил, что «постоянная дислокация» Вооруженных сил России станет для области «гарантом безопасности от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов» и рассказал, что предметный разговор по этому вопросу собираются вести после референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

ГОТОВИМ НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД

Несмотря на обстрелы и террор со стороны Украины «своих граждан» (так Киев называет жителей Херсонской и Запорожской областей), постепенно налаживается мирная жизнь.

Так стало известно, что после строительства нового газопровода Запорожская область будет запитана за счёт подачи газа из России. Напомним, что 225 тысяч семей в 268 населённых пунктах области лишились газа после того, как Зеленский перекрыл газопровод, ведущий в Запорожскую область.

В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин уже поручил Минэнерго как можно оперативнее проработать вопрос газификации региона. Ожидается, что строительство газопровода займёт два месяца.

Стоит отметить, что альтернатива газу в регионе - только электричество. Запорожская область расположена в степной местности: дров взять негде, остается только электроплиты, чтобы прокормить свои семьи.

СВЕТ ПОЙДЕТ ИЗ КРЫМА

Электричество регионы будут питаться из российского Крыма. Между полуостровом и Херсонской областью восстановлена линия электропередач. ЛЭП «Джанкой-Каховская» и «Каховская-Островская» начали работать впервые после семилетнего перерыва. Об этом в ходе рабочего визита в Крым заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов (это та самая линия, которая была подорвана украинскими националистами, после чего началась энергоблока Крыма в 2015 году).

Теперь у Херсонской и Запорожской областей есть резервный источник электроэнергии на случай прекращения ее подачи со стороны Украины.

РАСТАЩИЛИ КОМБАЙНЫ

Вместе с этим Россия помогает освобожденным территориям спасать урожай. Уборка продолжается, но ощущается острый дефицит техники: «та, которая была на этих территориях, сегодня либо разукомплектована, либо вывезена сбежавшими собственниками за пределы этих территорий», - рассказали в военно-гражданской администрации.

Чтобы не сорвать уборочную кампанию и не довести до продовольственного кризиса, Минсельхоз России отправил в освобожденные регионы первую партию комбайнов. Всего Херсону и Запорожью планируется передать 85 единиц сельхозтехники.

БОЛЕТЬ НЕ БУДУТ

И главное, в Херсонской области не будет дефицита лекарств. На днях в больницы региона поступила новая партия медикаментов из России.

- Сегодня мы получили еще дополнительно 14 фур гуманитарной помощи с медикаментами — это гуманитарная помощь для наших лечебных учреждений. Хочу напомнить, что в Херсонской области медицинская помощь будет оказываться бесплатно, — рассказал начальник Департамента здравоохранения Вадим Ильмиев.

И на этом фоне, как мы уже писали выше, создаются избирательные комиссии для подготовки в референдуму. Вообще, слово «референдум» становится едва ли не самым частым в разговорах. И на кухнях и во власти. И люди, кажется, уже определились, как ответить на главный вопрос в бюллетенях.

- Скоро состоится референдум. Вы бы хотели войти в состав России?

- Конечно! Я уже в очереди за паспортом, - рассказал житель Мелитополя Константин.

- После присоединения поедешь в Россию и останешься тут?

- Будет видно. С одной стороны, хотелось бы, конечно, уехать в Россию - там-то лучше. Страна больше, возможностей больше… С другой стороны, тут тоже очень много задач.

- Какие-то притеснения со стороны Украины по поводу языка тут раньше были?

- Конечно. Заходишь в кафе, заказываешь на русском - отвечают «обслуживать не будем». В госучреждениях так же. Как будто мы нелюди какие.

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