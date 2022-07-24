Зеленский бился в ярости: раскрыто, что «Калибры» поразили в Одессе

Украинский президент Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 22 июля, в Стамбуле было заключено соглашение по вывозу украинского зерна из трех черноморских портов. А в субботу Киев закатил истерику, которую подхватили за океаном - о том, что русские нарушают все договоренности.

Что произошло на самом деле?

Украинский лидер Зеленский бился в падучей:

- Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты уничтожили саму возможность подобных заявлений.

Госсекретарь Энтони Блинкен охотно вторил шестому президенту незалежной:

- США решительно осуждают нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России по завершенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт.

Там еще и генсек ООН Гуттериш «однозначно осудил» удары по жемчужине у моря.

Но уже пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк аккуратно скорректировала истеричные сообщения из высоких кабинетов, сообщив, что две из четырех выпущенных русских ракет «попали в объекты инфраструктуры, зернохранилище и сам порт при этом не пострадали.

В Москве расставили точки над «i».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков доложил:

- В морпорту Одессы на территории судоремонтного завода ...ракетами морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США противокорабельных ракет «Harpoon». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины.

А официальный представитель МИДа Мария Захарова добавила:

- Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу.

Итог — военные цели, в том числе прямо угрожающие нашим кораблям в Черном море, нивелированы. Гражданские объекты— в том числе зернохранилища и суда, которые зерно могут вывозить куда угодно — целы и невредимы. Ничто не мешает вывозить пшеницу и подсолнечник по морю - согласно договоренностям.

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