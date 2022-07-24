Угнать танк и выжить: как российские военные уводят украинскую технику прямо с поля боя

Теперь украинский танк будет воевать на нашей стороне. Фото: Александр КОЦ

Потрепанный Т-72 печально уткнулся дулом в дно огромной воронки. Его правый трак сполз с катков, обездвижив машину. Экипаж в спешке покинул башню и растворился в ночи. Скорее всего, механик-водитель не заметил в темноте огромную яму и ухнул туда со всей скорости. Попытался сдать назад, но без одной гусеницы лишь усугубил положение. Прикинув шансы, танкисты противника решили ретироваться - от греха подальше.

Украинский танк не смог выбраться из воронки и был брошен. Фото: Александр КОЦ

Многотонную махину в «серой зоне» - на территории между противоборствующими сторонами, которую не контролируют ни наши силы, ни ВСУ – заметили с беспилотника. Танк был брошен под деревней Берестяное. А в армии ЛНР такими подарками разбрасываться не привыкли.

Работа бойцов ремонтной роты 7 бригады 2 армейского корпуса – сродни задачам настоящих разведчиков спецназа. Сначала они добрались до машины и убедились, что она в рабочем состоянии. Даже боекомплект целый, только аккумуляторы сели. Затем под покровом ночи затащили к танку бронированный тягач, чтобы выдернуть его из воронки. Под утро только начали медленно тянуть трофей мощной лебедкой, как в воздухе послышался знакомый свист. Тот звук, когда мышечная память срабатывает быстрее головы, бросая тело в ту самую воронку, к танку. 120-мм мина разрывается метрах в 200 в поле. Снова этот нарастающий свист…

С парнями из ремроты 7 бригады мы познакомились накануне, приехав посмотреть, как работает современный «военторг». Так в 2014 году называли процесс «переподчинения» украинской техники, брошенной на полях сражений в Донбассе при выходе из многочисленных котлов – Иловайского, Изваринского, Старобешевского…

В ремроте чинят технику нашу и вражескую в любом состоянии. Фото: Александр КОЦ

С бойцами «Оплота» я тогда колесил по степям, наблюдая, как одинокие БМП, «мотолыги», танки, самоходные артиллерийские установки оживляли и ставили на службу молодым, еще не признанным республикам. Киев тогда трубил о поставках вооружений из России для Донецка и Луганска. Хотя большая часть техники у ополчения была трофейная. Сегодня процесс «переподчинения» поставлен практически на промышленные рельсы. Только в Лисичанске противник оставил около 40 единиц вполне исправной техники.

Фото: Александр КОЦ

БМП, «мотолыги», танки, самоходные артиллерийские установки оживляют и ставят на службу ополчению. Фото: Александр КОЦ

- Здесь находится ремонтная рота, - встречает меня на тыловой рембазе замкомандира по вооружению 7 бригады ЛНР Антон «Дизель». – Тут мы чиним как нашу технику, которая выходит из строя во время боев, так и вражескую. Машины противника привозим в разном состоянии. Есть сгоревшие, есть живые, сел и поехал. Какие-то без колес, какие-то пробиты осколками. Одни машины используем в качестве доноров для полноценного восстановления других. В основном, это бронемашины, БМП, бывают и западные образцы…

Военторг - так назвали процесс «переподчинения» украинской техники, брошенной на полях сражений в Донбассе Фото: Александр КОЦ

На открытой площадке стоит гордость украинского оборонпрома – бронемашины «Казак» и «Варта». Залезаю в первую. Десантный отсек, с откидывающимися креслами, американская радиостанция «Харрис», на приборной панели надписи на мове, по-русски и по-английски.

- Говорят, противник в своих машинах оставляет маячки, чтобы потом наносить удары по потерянной технике, - интересуюсь у «Дизеля».

- Здесь изначально есть GPS-навигация со спутниковым блоком, с отдельным питанием. Они постоянно видят местоположение техники, считывают координаты. Естественно, первым делом мы этот блок снимаем, чтобы враг не понимал, куда мы отгоняем машину.

В ремроте чинят технику нашу и вражескую в любом состоянии. Фото: Александр КОЦ

Сажусь за руль «Казака». После легкового он кажется неоправданно огромным. Впрочем, как только врубаю первую скорость и трогаюсь, становится понятно, что меньшим радиусом руля управлять такой махиной просто невозможно. Бронемашина медленно трогается, переключать скорости приходится практически мгновенно. На четвертой она наконец разгоняется, врубаю пятую, затем шестую, «Казак» несется по полю, руль скачет в руках. Мне приходилось тестить российский «Тигр», он ведет себя куда послушнее. Хотя двигатели у них почти одинаковые. Эту машину взяли как раз в Лисичанске. О том, что она досталась не просто так, говорят следы от пуль на бронестеклах. Поэтому основную свою задачу – сохранять жизнь экипажа – эта машина выполняет.

Гордость украинского военпрома - бронемашина "Казак" Фото: Александр КОЦ

Военкор "протестировал" "Казака". Фото: Александр КОЦ

- Как происходит сама эвакуация техники в боевых условиях? – спросил я Антона.

- А мы завтра как раз собираемся «угнать» танк у противника, можете поучаствовать.

В четыре утра встречаемся на границе «серой зоны». Это не очень широкая полоса вдоль линии фронта между нашими наступательными порядками и рубежом обороны противника. В предрассветном сумраке едем без фар, ориентируясь на багажник впереди идущей машины. Полевая дорога петляет по холмам. Когда выезжаем на прямую видимость до врага, ускоряюсь и жалею, что до сих пор не обзавелся прибором ночного видения. Оказывается, и журналисту он может пригодиться, когда едешь практически вслепую. Постепенно становится светлее, и я не без облегчения понимаю, что от любопытных глаз и беспилотной авиации нас скрывает плотный туман, который одеялом лег на пшеничные поля.

Возле накренившегося «носом» вниз танка уже суетятся бойцы Фото: Александр КОЦ

Возле накренившегося «носом» вниз танка уже суетятся бойцы, цепляя тросы лебедки. Фоном звучит канонада – снаряды шелестят в воздухе, пролетая над нами. Идет артиллерийская дуэль между оппонентами, а мы – где-то посередине. До украинских позиций – рукой подать.

- Сейчас идет подготовка к эвакуации… - пояснения «Дизеля» прерываются нарастающим свистом.

Мы падаем в воронку за секунду до разрыва, звучащего в 200 метрах. Судя по всему, противник услышал работу двигателей техники и «накинул» наугад. Мина упала в поле, и чернозем вобрал в себя большинство осколков.

- По нам, - хладнокровно констатирует Антон.

Следующая мина ложится ближе, за лесопосадкой. С коллегами укрываемся в одиночных окопах, вырытых еще украинцами. Взрывы выворачивают почву в 200 метрах от украинского танка, а эвакуационная команда словно и не слышит их. Выглянув из-за бруствера, наблюдаю, как бойцы быстренько вытягивают лебедкой многотонную махину и готовят ее к вывозу.

Бойцы быстренько вытягивают лебедкой многотонную махину и готовят ее к вывозу. Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

- Была бы летная погода, они бы по корректировке с беспилотника сюда уже пакет «Града» положили, - уверяет «Дизель», когда обстрел стихает. – А так лупят наобум. Попадут - только если случайно. Сейчас машину эвакуируем в расположение ремонтной роты, пробуем запустить, устраним недостатки – и в бой.

- Часто приходится работать под обстрелом?

- Да почти всегда…

На обратной дороге бойцы показывают нам немецкое чудо техники, которое обнаружили тут накануне. Мина, напоминающая небольшой гранатомет на треноге, была установлена на дороге, ведущей к танку. Один датчик – инфракрасный, на прерывание луча. Проезжает машина – и ей в борт лупит заряд. Второй датчик – сейсмический, для верности.

Немецкая мина. Фото: Александр КОЦ

- А говорят, что ремонтники – не боевая профессия, - смеются парни. – А тут ты и разведчик, и сапер, и танкист, и фильтр в машине, если надо, поменяем.

Мимо нас на тросе проезжает «угнанный» прямо из-под носа у украинцев танк. У них тоже есть такие эвакуационные команды, но наша в этот раз была расторопнее.

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