Геннадий Зюганов: У меня накопилось 360 дней отпуска. Но я не могу их «отгулять» - все время выборы «на носу»!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Геннадий Андреевич, а правда, что вы отказывались поддерживать в Госдуме инициативу - чтобы отпуск депутатов сократить с 45 дней до 28?

- Неправда. Я высказался совершенно иначе. Если хочешь, давай прокомментирую.

- Да, конечно, с нетерпением жду.

- В условиях военно-политической операции, когда требуется максимальная мобилизация всех сил и ресурсов, сплоченное общество и ответ на все вызовы (а их целая серия), максимально надо трудиться и решать проблемы ускоренным образом.

Для этого, вообще говоря, можно пожертвовать частью своего отпуска.

Что касается нас, уже давно мы просили, уже 8 лет, когда были приняты решения о проведении выборов в сентябре - перенести эти сроки на более позднее время..

Мы объясняли, что сентябрьские выборы не удобны по целому ряду причин.

Прежде всего, люди, особенно наши избиратели, в это время (речь, конечно же, об августе. - А.Г.) готовят детей к школе. А еще - копают свои огороды, собирают урожай, делают заготовки на зиму. А без этого как?

К нашим предложениям - увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч, дать дополнительные льготы участникам войны, детям войны, - не прислушались, а выборы оставили в сентябре.

Поэтому мы, например, наш штаб и многие руководители региональных организаций давно, уже 8 лет подряд, - не ходим в отпуск. Так как вынуждены в июле, августе и сентябре готовиться к выборам.

Проводить надо работу с людьми, идти к ним, разъяснять.

А сегодня утраивается эта необходимость - в решении таких вопросов.

Саш, какой отпуск?

Мы сейчас формируем сотый конвой в Донбасс.

Собираем учебники, готовимся к приему детей. Понимаешь, это огромная работа, которая требует каждодневных усилий. У нас Кашин уже со своим штабом, что называется, не спит, для того чтобы отправить все необходимое туда, в Донбасс.

А насчёт урезания отпуска… Для нас это не проблема. У его и нет - в том понимании, как принято считать. Я попросил (после госпитализации в ЦКБ в начале года. - А.Г.) - мне дали где-то 8 - 10 дней, для профилактики, реабилитации.

Надо было в мае выходить с этой инициативой - насчёт урезания депутатских отпусков. Тогда бы все приняли ее всерьёз, никто бы и не возражал.

- Я посчитал, у вас, если 45 дней умножить на 8, то получается 360.

- Да, 360 дней - так, наверное, и выходит.

- То есть, целый год вы можете «гулять» в отпуске. А нельзя какой-нибудь закон такой принять, чтобы отдать эти дни тем, кому отпуска не хватает и кому он нужнее? Ну, например - многодетной маме.

- Нет, такое законодательство вряд ли возможно.

- Товарищ Генеральный секретарь! А как же вы - если все время без отпуска - успеваете и с ульями своими управляться, и тюльпаны выращивать?

- Ульями надо заниматься все время, с Петрова дня (12 июля) по Яблочный спас (19 августа) – главный медосбор. Все цветет: гречиха, липа, донник, фацелия… Подсолнух зацветает, белый клевер бушует, золотарник радует глаз. Надо заниматься.

Мы вместе с помощником работаем плотно и тебя медом угостим.

- Хорошо. А цветы кто же поливает, если Зюганов без отпуска?

- В этом году дождик хорошо цветы поливает, в последнее время стоит прекрасная погода. Нектар образуется, если температура ночью выше 15 градусов, с влагой хорошей.

У меня все цветет. Вот лилии зацвели великолепно, у меня их несколько видов. Кстати, очень хорошо отцвели у меня георгины, сейчас бальзаминовый рай бушует, петунии. Так что приезжай, я тебе покажу.

- Геннадий Андреевич, а что же на «Партийную среду» - на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы третью неделю все никак не соберемся?

- Дело не в этом. Ты же всех отправил на передовую, все на встречах с избирателями, все без исключения. (Зюганов так шутит, Гамов никого никуда не отправлял. - А.Г.)

- Ну, в предстоящую среду кто-то будет? Мы вас ждём.

- Хорошо. Кто будет свободным - пришлём. Все на передовой, готовятся к тебе, из первоисточника материалы.

- Мы ждем тогда вас.

- Моим подругам (Зюганов имеет ввиду организаторов передачи.- А.Г.) привет большой.