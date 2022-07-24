Глава «Вкусно и точка» анонсировал возвращение «Биг Мака» и «Макфлурри», но по российским рецептам

Вскоре во "Вкусно и точка" можно будет насладиться "Биг Маком". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Две мясные котлеты гриль, Специальный соус, сыр, Огурцы, салат и лук, Все на булочке с кунжутом. Только так — и это Биг Мак!» - эта прилипчивая песня из рекламы «Макдоналдса» когда-то звучала чуть ли не из каждого утюга.

«Макдоналдса» в России нет уже больше месяца. Как и «Биг Мака». Скучают ли россияне? Возможно, но это не точно. Тем более, что без привычных блюд мы пока не остались.

Владельцы сети «Вкусно — и точка», которая стала преемником американского желто-красного фаст-фуда в нашей стране, постарались по-максимуму сохранить те блюда, которые были популярны в «Макдоналдсе» раньше. Но не все получилось. Кроме «Биг Мака» из меню пропали десерт «Макфлурри» и детское комбо-меню «Хэппи Мил».

Что касается последнего, то тут проблема очевидна: игрушки, которые входили в набор, делались по мотивам персонажей компании «Дисней». Увы, воспроизвести их сейчас в России нельзя, а заменить пока нечем.

Ок, но блюда-то тут причем? Появились же в меню вместо того же «Биг тейсти» русский аналог «Биг спешл», вместо «Макчикер Премьер» - «Чикен Премьер», а вместо «Филе-о-фиш» - «Фишбургер».

Загвоздка в том, что для приготовления «Биг Мака» используется специальный соус с маринованными огурцами и луком. Сейчас специалисты пытаются воспроизвести его в России из иных ингредиентов (чтобы не получить судебный иск от «Макдоналдса» за использование их рецептуры).

Ведь по условиям сделки новый собственник сети ресторанов не имеет права использовать не только названия, зарегистрированные «Макдональдс Корпорейшн», но и рецепты, которые представляют собой коммерческую тайну.

Сколько у российских специалистов займет времени реинкарнация «Биг Мака»— никто точно сказать не может.

На днях гендиректор компании Олег Пароев анонсировал возвращение «Биг Мака» и «Макфлурри». Однако сколько у российских специалистов займет времени их реинкарнация – никто точно сказать не может