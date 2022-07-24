Ключи от Славянска: Как Россия готовится к главному сражению за Донбасс

Битва за Славянск для обеих сторон будет иметь стратегическое и символическое значение. Фото: REUTERS

Два штурмовика Су-25 ревом разорвали непривычную утреннюю тишину и прошли над Лисичанском на запад. Не доходя до Григоровки, резко дернули носами в небо, выпустили ракеты и ушли влево. Авиация отрабатывала по опорным пунктам противника на подступах к Северску – одной из самых горячих точек нынешнего этапа специальной военной операции.

Бежав из Северодонецка и Лисичанска противник именно там сосредоточил основные силы, протянув новый рубеж обороны на юг до Артемовска. Линия фронта выровнялась, позволив ВСУ удерживать позиции, пока инженерные подразделения возводят мощнейшие фортификации на восточных окраинах Славянско-Краматорской агломерации. Почти 8,5 лет назад именно там началось вооруженное сопротивление тогда еще ополчения Донбасса киевской хунте.

Именно поэтому битва за Славянск для обеих сторон будет иметь не только тактическое и стратегическое значение, но и символическое. В этом городе сейчас собираются самые боеспособные части ВСУ, задача которых – остановить наступление союзных сил и не дать нашим подразделениям выйти на бывшие границы административных областей. Напомню, главной задачей этого этапа спецоперации высшим руководством страны обозначено полное освобождение Донбасса от присутствия военизированных формирований Киева.

Сложность прямой линии фронта в том, что ее тяжело пробивать посередине – атакующие порядки рискуют попасть в окружение. Поэтому основные усилия сейчас сосредоточены на штурме полярных точек этого рубежа – Артемовска на юге и Северска на севере. В случае удачи в одной из этих точек вся линия постепенно посыпется и начнет откатывать на следующий эшелон обороны. Если говорить о Северске, то отходить противник сможет только к Славянску и Краматорску, поскольку дорога на юг будет отрезана. И не взяв этот город, говорить о дальнейшем продвижении на запад не приходится.

Армия ЛНР, которая тоже участвует в боях на территории Донецкой народной республики, закидывает Северск агитационными снарядами с призывами оставить город, чтобы избежать разрушений и жертв. Однако проблема в том, что среди военизированных формирований ВСУ большое количество иностранных наемников, которым удалось улизнуть из Лисичанска. Только за последнюю неделю под Григоровкой были уничтожены американцы Люк "Скайуокер" Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль-Антуан Руа-Сируа, швед - Эдвард Селандеро Патриньяни. Известно, что Люцишин был полицейским, Янг служил в армии США, канадец Руа-Сируа проходил службу во Французском иностранном легионе. Относительно шведа информации немного, но есть данные, что до прибытия на Украину, Патриньяни служил на авиабазе в Уппсале в звании лейтенанта ВВС Швеции. И это тот контингент, который сдаваться точно не собирается, учитывая опыт «коллег», взятых на «Азовстали» в Мариуполе. Поэтому ключ от Славянска придется вырывать с боем.

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