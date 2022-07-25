Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 июля 2022 года: Возможны ли переговоры с Киевом и что случилось в одесском порту

В Запорожье будут размещены военные базы России на постоянной основе. Фото: REUTERS

Лавров объяснил , возможны ли переговоры с Киевом

Сергей Лавров, глава российского МИДа, по итогам переговоров с коллегой из Египта Самехом Шукри сообщил следующее: «У нас нет предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов c Украиной. Но дело зависит не от нас». Руководитель нашего внешнеполитического ведомства уточнил, что украинские власти, начиная с президента и заканчивая его советниками, заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя. Следуя логики Киева, переговорам вовсе не бывать.

«Гарпун» уже не полетит

Ударами «Калибров» в Одессе уничтожен украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon , доставленных сюда в рамках западных поставок вооружений. Также, как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара высокоточными ракетами, выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины. Ранее в оборонном ведомстве доложили об уничтожении более 200 националистов под Одессой после удара по пункту временной дислокации ВСУ. В общем, порт в целом очищен для подвоза и погрузки пшеницы на зерновозы.

Североамериканцы и скандинавы гибнут на Донбассе

На Донбассе погибли граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, гражданин Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдвард Селандер Патриньяни. Все они входили в состав сил специальных операций украинской территориальной обороны. Есть данные, что их подразделение базировалось рядом с Северском, а все они были убиты при обстреле района села Григорьевка. Интересно, что официальные власти США не раз призывали сограждан покинуть незалежную и не въезжать в страну из-за боевых действий. Но ведь известно, что горбатого исправит лишь одно средство.

В Запорожье будет постоянная военная база РФ

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области заявил о желании властей региона чтобы на его территории региона были размещены военные базы России на постоянной основе. Рогов сообщил: «Постоянная дислокация Вооруженных сил РФ в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов». Но говорить о конкретных шагах по разворачиванию постоянных российских воинских частей можно будет лишь после проведения референдума о вхождения Запорожской области в состав России. Логично.

Почему русская дипломатия побеждает американскую

Марк Эпископос, обозреватель National Interest, поведал о «тревожном феномене» после поездки президента России в Иран. Эпископоса отметил, что сделка по экспорту зерна «завершила неделю российской дипломатии». И она показала провал западной кампании по экономической и политической изоляции Москвы. Немалая часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта на Украине. И чем ближе к зиме, тем значительнее будет эта часть...

Польский боец уже не жилец

А вот и Томаш Валентек, польский боец смешанных боевых искусств (ММА) убит на Украине. Он принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима в качестве наемника. В польской федерации льют скупые слезы: «Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томка, который как польский доброволец воевал в "Интернациональном легионе" обороны Украины и погиб там». А он что, должен был потренироваться на Донбассе убивать русских и вернуться в Варшаву для продолжения боев в октагоне?

Сколько людей и машин эвакуируется в Россию

Михаил Мизинцев, Национального центра управления обороной, заявил, что за сутки из Украины, ДНР и ЛНР в Россию были эвакуированы 27 207 человек. По данным Мизинцева, среди них числе 4 138 детей. Всего, по его информации, за период военной операции на Украине в Россию въехало 2 795 965 человек. В том числе 444 018 детей. Что касается автотранспортных средств, то госграницу РФ пересек 451 881 автомобиль. А за последние сутки - 3 779.

Американские конгрессмены утешают Зеленского

Группа американских конгрессменов в минувшую субботу в Киеве отважно встретилась с шестым президентом незалежной. В делегацию из Вашингтона вошли представители и Демократической, и Республиканской партий. Среди них был и глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит. Он заявил: «Мы продолжим искать способы поддерживать президента Зеленского и украинский народ самым эффективным способом, пока они продолжают свою смелую борьбу». То есть распил миллиардов « на помощь Украине» продолжится ударными темпами.

На Бандере поставили крест

Место в ФРГ, где покоится лидер украинского националистического движения Степан Бандера подверглось несанкционированной покраске. Могилу ненавистника москалей и любителя нацизма в Мюнхене разрисовали символами анархизма и социализма. Об этом сообщили украинские СМИ. В частности, на фото виден крест на могиле, разрисованный фиолетовой краской. Ну если даже в Германии на этом одиозном персонаже ставят крест...

Где украинцы должны играть в футбол

Мирча Луческу, главный тренер киевского «Динамо» выступил против идеи проведения матчей Украинской премьер-лиги (УПЛ) за границей. Румынский тренер заявил: «Чемпионаты нужно играть там, где этот чемпионат располагается, а не в эмиграции. Нельзя играть чемпионат заграницей. У каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не смогут приехать». В общем, киевское «Динамо» с донецким «Шахтером» вряд ли будут проводить встречи в Бухаресте или Варшаве. Хотя....