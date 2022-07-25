Бастрыкин предложил собрать международный трибунал над украинскими националистами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Накануне профессионального праздника (25 июля - День сотрудников органов следствия) глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о деятельности ведомства. В первую очередь говорил о расследовании уголовных дел, что стали одной из причин проведения специальной военной операции на Украине.

«С учетом позиции «коллективного Запада», открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно», - заявил Бастрыкин на вопрос журналиста «Российской газеты». - «Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами членами указанных организаций, Донецкой и Луганской народными республиками. При этом к работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности, Сирию, Иран и Боливию».

Председатель СК России пояснил свою позицию: «...создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии».

Бастрыкин привел примеры расследованных зверских преступлений украинских силовиков против мирных жителей Донбасса:

«В начале марта в Мариуполе участник «Азова» Сергей Михайленко со своим сослуживцем с позывным «Дрон» находились возле одного из жилых домов. В их направлении двигался легковой автомобиль, на котором большими буквами было написано «Дети». Несмотря на это они открыли огонь по машине, убили находившихся в нем четырех членов семьи, в том числе трехлетнего ребенка. Другой пример: Алексей Мозговой и его брат Юрий занимали позиции в пятиэтажном жилом доме в Мариуполе. В подвале находились 15 мирных граждан, и среди них был мужчина, страдающий тяжелым заболеванием. Братья-националисты, угрожая убийством, запретили гражданским лицам покидать подвал, даже чтобы принести больному лекарства. В итоге мужчина скончался. А когда мирные граждане, увидев произошедшее, хотели покинуть место, Мозговые стали по ним стрелять - еще четыре человека погибли», - рассказал Бастрыкин, и, выразил сожаление в том, что «таких примеров много».

Он также подчеркнул, что украинские националисты «интенсивно обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики, жестоко и беспринципно наносят удары именно по мирным жителям, гражданским объектам, в том числе детским учреждениям».

«И не только ЛНР и ДНР, но и свои территории - с целью обвинить в этом российских военнослужащих. Людей они ни во что не ставят. Националистами уничтожено и частично повреждено более 7 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, детские сады и транспортные средства. За весь период следствия по уголовному делу допрошено более 216 тысяч человек, признано потерпевшими свыше 91 тысячи, в том числе 14072 несовершеннолетних».

Фото: Предоставлено "КП"

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1300 - возбуждено уголовных дел в отношении украинских националистов.

400 - лиц привлекаются к ответственности.

220 - представителей высшего командования ВСУ подозреваются в намеренном обстреле мирного населения.

92 - командирам и их подчиненным предъявлены обвинения.

96 - военнослужащих ВСУ объявлены в розыск, в частности, 51 командир.

5 - уголовных дел возбуждено о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь военнослужащих России.

6 - уголовных дел возбуждено по фактам издевательств украинских силовиков над российскими военнослужащими.

850 - экспертиз возбуждено по разрушениям украинскими националистами жилых домов в Мариуполе.

5000 - беженцев за три месяца обратились за помощью в СК России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следователи СК России зафиксировали 24 июля последствия обстрелов в городе Красный Луч Луганской Народной Республики. Как стало известно, три человека пострадали в результате удара со стороны военных формирований Украины по подконтрольному Луганской Народной Республике городу Красный Луч из реактивных систем залпового огня HIMARS. По предварительным данным, пострадавшие находятся в больнице. Уточняется степень тяжести вреда их здоровью.

Отмечается, что в результате обстрела города разрушена гостиница «Красный Луч», а также обесточены несколько улиц. Следственными органами СК России устанавливаются лица, причастные к совершению обстрелов, для привлечения их к установленной законом ответственности.

Фото: Предоставлено "КП"

КСТАТИ

Возбуждены уголовные дела по фактам разработки сотрудниками Минздрава Украины оружия массового поражения. Еще есть дела по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. Они расследуются в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии.

Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на российские посольства и дипломатических представителей в Нидердандах, Ирландии, Литве, Чехии, Польше, Румынии и на здание Россотрудничества во Франции. А также уголовное дело по факту захвата и удержания на территории Украины четырех сотрудников госкорпорации «Росатом».

КРИМИНАЛ

В текущем году в ходе расследования уголовных дел потерпевшим от преступлений было возмещено порядка 194 млрд рублей. Это более чем в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Также арестовано имущество фигурантов уголовных дел на сумму более 72 млрд рублей, из них на 45 млрд - по делам о коррупции. В последние годы раскрываемость таких преступлений, как убийство, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, держится на уровне 95-99%. Эти результаты свидетельствуют о качественной и слаженной работе всех правоохранительных органов.