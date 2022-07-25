Анекдоты: - Ура-а-а! Мама приехала! - бежала бабушка на даче, обгоняя внуков

Трижды был в гражданском браке.

Подскажите, какие льготы положены ветерану гражданской войны?

* * *

Молодой отец - педиатру:

- Доктоp, жена оставила на меня нашего младенца и уехала в отпуск. А малыш теряет в весе. Я и на прогулки его вожу, и массаж делаю, и кварцевые ванны, и гимнастику…

- А чем вы его кормите?

- Тьфу, чеpт, так и знал: что-нибудь забуду!

* * *

Пандемия стала похожа на карьеру Аллы Пугачевой. Она как бы не закончилась, но всем уже по барабану.

* * *

Зачем в сказке кошка тянет репку, если впереди - враг, а позади - ужин?

* * *

Надпись на двери детского садика:

«Пьяным отцам дети не выдаются!»

* * *

Увидел рекламу зубной пасты и подумал... Если стоматологи зарабатывают на людях с плохими зубами, то почему я должен доверять зубной пасте, которую рекомендуют 9 из 10 стоматологов?!

* * *

Женщина на приеме у врача:

- Доктор, или я беременна, или у меня грипп.

После обследования врач заявляет:

- Гриппа у вас никакого нет, но вы действительно беременны.

- Да я и сама думаю, ну от кого бы я могла заразиться гриппом?

* * *

Интересно, если подняться к соседям сверху и вежливо попросить погладить лошадь, которая у них там гарцует, запряженная в сани, - разрешат?

* * *

- Алло, товарищ начальник, могу я сегодня поработать на удаленке?

- Петрович, ты охренел?! Ты - водитель автобуса.