Анекдоты: - Ура-а-а! Мама приехала! - бежала бабушка на даче, обгоняя внуков

Трижды был в гражданском браке.
Подскажите, какие льготы положены ветерану гражданской войны?
* * *
Молодой отец - педиатру:
- Доктоp, жена оставила на меня нашего младенца и уехала в отпуск. А малыш теряет в весе. Я и на прогулки его вожу, и массаж делаю, и кварцевые ванны, и гимнастику…
- А чем вы его кормите?
- Тьфу, чеpт, так и знал: что-нибудь забуду!
* * *
Пандемия стала похожа на карьеру Аллы Пугачевой. Она как бы не закончилась, но всем уже по барабану.
* * *
Зачем в сказке кошка тянет репку, если впереди - враг, а позади - ужин?
* * *
Надпись на двери детского садика:
«Пьяным отцам дети не выдаются!»
* * *
Увидел рекламу зубной пасты и подумал... Если стоматологи зарабатывают на людях с плохими зубами, то почему я должен доверять зубной пасте, которую рекомендуют 9 из 10 стоматологов?!
* * *
Женщина на приеме у врача:
- Доктор, или я беременна, или у меня грипп.
После обследования врач заявляет:
- Гриппа у вас никакого нет, но вы действительно беременны.
- Да я и сама думаю, ну от кого бы я могла заразиться гриппом?
* * *
Интересно, если подняться к соседям сверху и вежливо попросить погладить лошадь, которая у них там гарцует, запряженная в сани, - разрешат?
* * *
- Алло, товарищ начальник, могу я сегодня поработать на удаленке?
- Петрович, ты охренел?! Ты - водитель автобуса.