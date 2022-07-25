Вопрос дня: За встречу с кем вы готовы даже заплатить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса:

- Вот с министром образования я бы хотел встретиться. Да, даже деньги бы заплатил, чтобы с ним обсудить то, что творится с образованием специалистов, которые приходят к нам. Раньше формировали память и умение анализировать и делать выводы. Что формируют сейчас, я не понимаю, потому что приходят после этой Болонской системы такие выпускники аграрных вузов, что мне приходится их заново учить... да практически всему. Ну нет там багажа знаний - и я бы на эту тему плотно пообщался.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент союза ветеранов «Альфы»:

- Ну это точно не из шоу-бизнеса был бы персонаж! Я по-серьезному хотел бы встретиться с двумя главами республик Донбасса. Ну какие там деньги? Люди сейчас вершат историю - и от них так многое сейчас зависит! И лично я с большим интересом посидел бы за столом еще с Никитой Михалковым. Смотрю с удовольствием его «Бесогон», он нам импонирует, как бы его ни критиковали - он патриот.

Максим КАЛАШНИКОВ, писатель, футуролог:

- С Дональдом Трампом - он мне интересен, как Юлиан Отступник, который не побоялся сказать правильные вещи, которые многим слышать не слишком приятно. Еще бы пообщался с Си Цзиньпином. Первый и второй - за протекционизм. Ну и третий интересный мне персонаж для общения - лидер Саудовской Аравии. Поговорил бы о его видении будущего, о создании агломераций будущего.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Мосметеобюро:

- Я очень хорошо отношусь к Розенбауму. Вот Александру Яковлевичу я бы задала свои вопросы. Вообще пообщалась бы с удовольствием на разные темы. Из исторических персонажей с большим уважением отношусь к Петру Первому - с ним поговорила бы о том, как он видел будущее своей огромной страны.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Хотел бы встретиться с лучшими вратарями мира второй половины ХХ века - Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым. Первого, увы, уже нет. А вот за встречу со вторым я бы и правда заплатил.

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