Ольга Бузова «совершенно случайно» отужинала с главным любимцем российских женщин из «Великолепного Века»

Турецкий актер едва ли что-то знает об Ольге, но на фото любезно согласился. Фото: t.me/byzovahouse

Кто самый популярный актер в России? Пока вы выбираете между Машковым, Хабенским, Безруковым, Козловым и Петровым, знайте, настоящий любимец российских женщин живет в Турции. Его зовут Бурак Озчивит, и он, да-да, вы в курсе, звезда сериала «Великолепный век».

В минувшие выходные Бурак прилетел в Москву на презентацию новой песни (господи, он еще и поет!) - «Черная любовь» (название, как у сериала, где турецкий мачо исполнил главную роль).

Вечером, после презентации, Озчивит отправился в один из столичных ресторанов на автограф-сессию. Столики рядом со звездой можно было забронировать за 15 тысяч рублей, но все эти места расхватали мгновенно. Актер и его поклонницы отведали турецких блюд и устриц с икрой. Потом было обещано фотографирование гостя со всеми желающими, но началась давка, и охрана посчитала правильным увести кумира россиянок подальше от россиянок. Впрочем, Ольге Бузовой повезло, она, как уверяет совершенно случайно, ужинала в том же ресторане и сфотографировалась с Бураком и тут же отчиталась об этом в соцсетях.

Сам красавец турок заявил, что Москва ему очень понравилась, от поклонниц он в восторге и улетел домой к супруге - актрисе Фахрие Эвджен и сыну Карану.