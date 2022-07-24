Отказавшаяся от России Анна Нетребко разозлила зрителей в Германии

Оперная певица Анна Нетребко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жизнь Анны Нетребко с недавних пор изменилась. Оперная прима столкнулась с волной народного гнева. Россияне называют ее предательницей за то, что она пресмыкается перед Западом, боясь потерять заграничную сладкую жизнь. На днях артистка дала концерт в Германии. Без скандала не обошлось.

Анна Нетребко выступала в немецком Регенсбурге. Однако ее концерт едва не сорвали протестующие против нее граждане, которых возмущает желание певицы угодить «и вашим, и нашим». Артистку гнали со сцены с воем и улюлюканием.

Анна недовольство народа не заметить не могла. Потому и решила в блоге прокомментировать скандальную ситуацию.

"Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале - три тысячи. Сравняете счет? А пока я забью гол в другом месте", - оправдалась артистка.

Как известно, Нетребко минувшей весной выступила с провокационным заявлением и выступила против своей Родины. После этого гражданке Австрии вернули место на мировой сцене. "Я забочусь о своей семье, об искусстве. Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется", - признавалась звезда.

Ее двуличная позиция не понравилась ни россиянам, ни европейцам. Так, концерт Нетребко, запланированный на 3 сентября перед Новым дворцом в Штутгарте, был резко отменен. Министерство финансов Баден-Вюртемберга, в которое также входит администрация государственных замков, заявило, что не не желает, чтобы певица выступала у них.