Поплавская оторопела от пошлых слов и непристойного поведения выскочки Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова на одном из музыкальных фестивалей в Москве, где среди зрителей было большое число детей, внезапно заговорила о личных предпочтениях при общении с мужчинами. Сказанные поющей ведущей непристойности вызвали оторопь не только у гостей мероприятия, но и у коллег артистки.

Яна Поплавская жестко прошлась по Ольге Бузовой после ее неприличного поведения на концерте

Яна Поплавская жестко прошлась по Ольге Бузовой после ее неприличного поведения на концерте. В Парке Горького воспитанница "Дома-2", вероятно, забыла, что перед ней стоят не только взрослые, но и дети. Причем в огромном количестве.

Певица на всю многотысячную аудиторию заговорила о своих предпочтениях при общении с противоположным полом. Пошлое заявление о мужском достоинстве она сделала, смеясь.

Певица на всю многотысячную аудиторию заговорила о своих предпочтениях при общении с противоположным полом

Слова Бузовой до глубины души возмутили Поплавскую. "Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольги Бузовой по-прежнему продолжает нести в массы, ... не тонет, оно всегда на плаву!", - сказала, как отрезала, Яна.

Надо отметить, что помимо скандального признания концерте Бузова удивила и выбором наряда. На мероприятие артистка пришла в странном комбинезоне. Она появилась перед публикой в облегающем наряде тигровой расцветки с дырками.