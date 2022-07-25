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Звезды24 июля 2022 21:10

Поплавская оторопела от пошлых слов и непристойного поведения выскочки Бузовой

Поющая ведущая не постеснялась перед детьми обсудить сальности
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга Бузова.

Ольга Бузова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова на одном из музыкальных фестивалей в Москве, где среди зрителей было большое число детей, внезапно заговорила о личных предпочтениях при общении с мужчинами. Сказанные поющей ведущей непристойности вызвали оторопь не только у гостей мероприятия, но и у коллег артистки.

Яна Поплавская жестко прошлась по Ольге Бузовой после ее неприличного поведения на концерте

Яна Поплавская жестко прошлась по Ольге Бузовой после ее неприличного поведения на концерте

Яна Поплавская жестко прошлась по Ольге Бузовой после ее неприличного поведения на концерте. В Парке Горького воспитанница "Дома-2", вероятно, забыла, что перед ней стоят не только взрослые, но и дети. Причем в огромном количестве.

Певица на всю многотысячную аудиторию заговорила о своих предпочтениях при общении с противоположным полом. Пошлое заявление о мужском достоинстве она сделала, смеясь.

Певица на всю многотысячную аудиторию заговорила о своих предпочтениях при общении с противоположным полом

Певица на всю многотысячную аудиторию заговорила о своих предпочтениях при общении с противоположным полом

Слова Бузовой до глубины души возмутили Поплавскую. "Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольги Бузовой по-прежнему продолжает нести в массы, ... не тонет, оно всегда на плаву!", - сказала, как отрезала, Яна.

Надо отметить, что помимо скандального признания концерте Бузова удивила и выбором наряда. На мероприятие артистка пришла в странном комбинезоне. Она появилась перед публикой в облегающем наряде тигровой расцветки с дырками.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалОльга Бузова: досье KP.RU