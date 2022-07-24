Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Бояршин показал националистам, что такое воля к победе

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Одна минута решает исход битвы, один час - успех кампании, один день - судьбы империи. Я действую не часами, а минутами», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец отмечал: «Непрестанное изощрение глазомера сделает тебя великим полководцем».

ИСХОД БОЯ РЕШИЛ МЕТКИЙ БРОСОК ГРАНАТЫ

Командир отделения сержант Николай МЕРЗЛИКИН.

Командир отделения сержант Николай МЕРЗЛИКИН. Фото: Минобороны РФ

«Сержант Николай Мерзликин, выполняя боевую задачу по патрулированию района расположения позиций батальонно-тактической группы, обнаружил отряд из шести украинских националистов, готовивших засаду.

Мгновенно оценив обстановку и грамотно используя условия местности, Николай скрытно подобрался к противнику и метнул в его сторону гранату. Взрыв уничтожил двух националистов. Воспользовавшись замешательством противника, Николай заставил оставшихся в живых боевиков сложить оружие и сдаться в плен, после чего доставил их на пункт управления. В ходе допроса сдавшиеся националисты выдали местоположение позиций своего подразделения. Впоследствии по указанным координатам был нанесен артиллерийский удар.

Мужество и героизм сержанта Николая Мерзликина позволили в одиночку задержать четырех националистов и предотвратить диверсию в отношении российских военнослужащих и военной техники».

ТОЧНЫМ ОГНЕМ БЬЕТ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Илья МАКАРОВ.

Старший лейтенант Илья МАКАРОВ. Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Илья Макаров, двигаясь в составе колонны, в районе одного из населенных пунктов, обнаружил группу националистов, готовивших засаду. Оценив обстановку, Илья быстро сориентировался и, грамотно используя условия местности, занял на машине выгодное положение и вступил в бой. Прицельным огнем из стрелкового оружия Илья поразил трех стрелков-националистов и одного гранатометчика. Благодаря умелым действиям старшего лейтенанта Макарова, подчинённый личный состав и техника не пострадали, а колонна своевременно прибыла в заданный район. Спустя несколько дней, проводя рекогносцировку местности для установки станции очистки воды в районе одного из населенных пунктов старший лейтенант Илья Макаров обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистического подразделения. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Илья отдал необходимые команды подчиненному личному составу, заняв оборону.

Противник, поняв, что был обнаружен, предпринял попытку атаковать сходу. Но грамотно организованная старшим лейтенантом Макаровым оборона, сдержала наступление националистов. Благодаря уверенным действиям Ильи Макарова, нападение было отражено, противнику нанесено огневое поражение. Старший лейтенант Макаров лично уничтожил 6 националистов. Благодаря его действиям не было допущено уничтожение техники и потерь среди личного состава.

ПОКАЗАЛ НАЦИОНАЛИСТАМ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

Ефрейтор Александр БОЯРШИН.

Ефрейтор Александр БОЯРШИН. Фото: Минобороны РФ

«Наводчик-оператор боевой машины ефрейтор Александр Бояршин выполнял задачу по сопровождению колонны российских военнослужащих к месту дислокации основных сил полка. Продвигаясь по маршруту, колонна попала под обстрел. Ефрейтор Александр Бояршин обнаружил долговременные огневые точки и произвел подавление их огнём из автоматической пушки, обеспечивая безопасное продвижение основных сил колонны в безопасный район.

Продвинувшись по направлению движения колонны, боевой машине Александра Бояршина удалось скрыто зайти во фланг националистам и занять выгодную позицию. Ефрейтор Бояршин открыл плотный огонь по противнику, нанося большой урон живой силе врага. Получив контузию в результате попадания в боевую машину из гранатомёта РПГ-7, ефрейтор Александр Бояршин из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатомётчиков, после чего колонна прибыла в заданный район. Спустя несколько дней, противник предпринял попытку наступления и нанес авиаудар по позициям полка. В результате атаки машина ефрейтора Бояршина получила повреждения, весь личный состав получил контузии и травмы. Несмотря на это Александр не покинул поле боя, а самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, эвакуировал весь экипаж из подбитой машины, после чего один вернулся назад и приступил к восстановлению вооружения. В кратчайшие сроки, восстановив боеспособность машины, ефрейтор Бояршин начал наблюдать за опасными направлениями. Через несколько минут он обнаружил ДРГ националистов. Противник считал машину не боеспособной и Александр, подпустив противника на близкую дистанцию, из штатного вооружения уничтожил вражеских диверсантов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

По данным заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитана 1 ранга Евгения Герасимова 24 июля в городе Скальбия провинции Хама во время церемонии открытия храма «Айя-София» боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства.

В результате подрыва запущенного террористами БПЛА погибли двое и получили ранения 13 мирных жителей.

Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 14 обстрелов со стороны позиций со стороны запрещенной в России террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра». В провинции Алеппо – 6 обстрелов, в провинции Идлиб – 4 обстрела, в провинции Латакия – 4 обстрела.

С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3165 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,8 тыс. тонн. В Сирии продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 г.