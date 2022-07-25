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Общество24 июля 2022 22:00

Что напророчил Задорнов об Америке и Украине, какое будущее ждет российских автопром и когда лучше всего тренироваться

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
Михаил НЕБЕРА
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Ну тупые! Самые пророческие монологи Михаила Задорнова об Америке и Украине (слушать)

2 место. Прошлое, настоящее и будущее российского автопрома (слушать)

3 место. Почему России надо идти до польской границы (слушать)

4 место. Валерий Рашкин: Я купил живого лося. На корм отчисляю ежемесячно (слушать)

5 место. Может ли Приднестровье войти в состав России (слушать)

6 место. Георгий Бовт: Нет никаких агентов Кремля в непосредственном окружении Зеленского, судя по их поведению (слушать)

7 место. Почему «пятой колонне» позволяют так себя вести (слушать)

8 место. Тигран Кеосаян: Время старой дипломатии прошло (слушать)

9 место. Что происходит на российских биржах и как вести себя инвестору (слушать)

10 место. Утро или вечер: в какое время дня лучше всего ходить в тренажерный зал (слушать)

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