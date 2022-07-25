Что напророчил Задорнов об Америке и Украине, какое будущее ждет российских автопром и когда лучше всего тренироваться

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. Ну тупые! Самые пророческие монологи Михаила Задорнова об Америке и Украине (слушать)
2 место. Прошлое, настоящее и будущее российского автопрома (слушать)
3 место. Почему России надо идти до польской границы (слушать)
4 место. Валерий Рашкин: Я купил живого лося. На корм отчисляю ежемесячно (слушать)
5 место. Может ли Приднестровье войти в состав России (слушать)
6 место. Георгий Бовт: Нет никаких агентов Кремля в непосредственном окружении Зеленского, судя по их поведению (слушать)
7 место. Почему «пятой колонне» позволяют так себя вести (слушать)
8 место. Тигран Кеосаян: Время старой дипломатии прошло (слушать)
9 место. Что происходит на российских биржах и как вести себя инвестору (слушать)
10 место. Утро или вечер: в какое время дня лучше всего ходить в тренажерный зал (слушать)