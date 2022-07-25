Разин назвал виновников смерти Шатунова: «Это было преднамеренное убийство!»

Юрий Шатунов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрия Шатунова не стало 23 июня: бывший солист «Ласкового мая» скончался в 48 лет от сердечного приступа. Экс-продюсер группы Андрей Разин уверен, что смерть музыканта была не случайной. Разин винит в гибели артиста ближайшее окружение, которое зарабатывало на нем, и в первую очередь – концертного директора. По словам продюсера, у Шатунова был слишком жесткий рабочий график, совершенно не совместимый с его здоровьем. Это, по мнению Разина, в конце концов и убило певца.

- Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, - из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит… Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили. Я считаю, что это убийство человека просто, - заявил Разин на своем YouTube-канале.

Продюсер сообщил, что врачи давно предупреждали Юрия о смертельной опасности. Они не рекомендовали ему так много работать. Но Шатунов игнорировал советы медиков и просто принимал таблетки, чтобы облегчить свое состояние.

- Врач говорил, что он не имеет права вообще на сцену выходить. Он не может работать больше 30 минут… Но Кудряшов (директор – Ред.) заставлял его работать на сцене одного. Он все время один на сцене под софитами, под такими нагрузками… Два часа он один вел концерт. Даже я даю концерт 45 минут, остальное - мои солисты работают, чтобы меня подстраховать, - отметил Разин.

Андрей Разин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экс-продюсер «Ласкового мая» поделился подробностями последних дней жизни музыканта.

- На последнем концерте Шатунов сказал: «Если мне будет плохо, не обессудьте, может концерт прерваться. Я полгода не был дома, состояние здоровье у меня плохое, поэтому если вдруг что-то произойдет, не обижайтесь». Он предупреждал зрителей. Накануне у него был приступ, ему делали укол, на последнем концерте он был на таблетках, у него неделю назад было предынфарктное состояние, когда он упал на сцене, надо было его сразу класть в больницу, - посетовал Разин.

Впрочем, бывший продюсер «Ласкового мая» умолчал о том, что и сам приложил руку к предынфарктному состоянию своего коллеги. Шатунов не раз жаловался, что Разин буквально вымотал его судами за песни «Ласкового мая». Долгие годы Юрий судился с ним за право исполнять свои песни. Незадолго до смерти музыкант одержал победу, но судебные тяжбы вымотали певца морально и физически.

Напомним, Юрия Шатунова похоронили 26 июня на Троекуровском кладбище Москвы. У музыканта остались двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла. Вдова и дети музыканта живут в Германии.