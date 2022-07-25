Дженнифер Лопес отметила 53-летие, снявшись абсолютно обнаженной

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес 24 июля отметила 53-летие. В свой день рождения певица поделилась в соцсетях видеороликом, в котором она предстает перед 219 миллионами своих подписчиков абсолютно обнаженной. Дженнифер чудо как хороша: она в отличной форме и выглядит максимум на 30 с хвостиком.

Джей Ло снялась обнаженной. Фото: кадр видео.

Разумеется, певица снялась без одежды не просто из любви к искусству: этот видеоролик – реклама новой линейки основанного Джей Ло косметического бренда JLo Beauty. Артистка презентовала новый продукт – крем для ягодиц. Напомним, Дженнифер очень гордится своей попой и даже застраховала ее на 27 миллионов долларов.

В интервью изданию People, которое она дала по поводу своего дня рождения, артистка призналась, что чувствует себя счастливой, как никогда. Дженнифер отметила, что «у красоты нет срока годности».

53-летняя певица в потрясающей форме. Фото: кадр видео.

- Я считаю, что вы можете выглядеть и чувствовать себя потрясающе и сексуально в любом возрасте, - уверена Лопес.

Недавно певица вышла замуж за любовь всей своей жизни – актера Бена Аффлека. Сейчас Лопес и Аффлек проводят медовый месяц в Париже. Дженнифер рассказала, какие комплименты ей делает ее муж.

- Он говорит: «Ты мне нравишься, когда на тебе ничего нет. Ни укладки, ни макияжа, только ты в своей собственной коже». Он действительно ценит это. И это заставляет меня чувствовать себя действительно уверенной и красивой, - призналась артистка.

Артистка презентовала новый продукт – крем для ягодиц. Фото: кадр видео.

Бен и Дженнифер тихо и скромно поженились в Лас-Вегасе. Аффлек и Лопес прилетели в этот город в субботу, 16 июля. Джей Ло выбрала скромное белое платье, которое, как оказалось, было на ней во время съемок одного из фильмов. Позже певица поменяла его на кружевной наряд от именитого свадебного дизайнера Zuhair Murad. 49-летний Бен надел светлый костюм.

Дженнифер очень гордится своей попой и даже застраховала ее на 27 миллионов долларов. Фото: кадр видео.

Никаких скидок на их ВИП-статус не было: Бен и Джен отстояли очередь за лицензией вместе с четырьмя другими парами. При этом жениху и невесте пришлось понервничать – они переживали, что не успеют пожениться до закрытия часовни. Молодожены хотели, чтобы на свадьбе присутствовал двойник Элвиса Пресли, но он уже отправился отдыхать. В итоге влюбленные обменялись кольцами под свадебный марш, звучащий из bluetooth-колонки. Свидетелями стали дети пары.