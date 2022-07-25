США накрыла смертельная жара

Доброжный рабочий пьет воду на улицах Бостона, США. Фото: REUTERS

Жара, свирепствующая в южных и северо-восточных регионах США, набирает новые обороты – местами столбики термометров переваливают за отметку в +40°C, а среди тех, кому придется испытать действие жары едва ли не треть американцев.

– От южных равнин до востока будет очень тяжело, особенно в крупных городских районах от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона, – делает неутешительное заключение Национальная метеорологическая служба США.

Согласно данным специалистов судебно-медицинской экспертизы, в стране растет количество погибших от гипертермии и обезвоживания. В основном, это люди пожилого возраста, имеющие многочисленные сопутствующие заболевания.

В группе риска оказываются и одинокие граждане, проживающие в квартирах без кондиционеров. В связи с этим власти страны призывают людей проявлять крайнюю осторожность и интересоваться самочувствием одиноких соседей, а некоторые штаты уже объявили чрезвычайное положение.

По мнению экспертов, во всем виноваты глобальные изменения климата – аномальная жара и засуха в этом году получили очень широкое распространение во всем мире.