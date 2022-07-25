Стал известен виновник развода самого богатого «русского» американца

Сергей Брин с супругой Николь Шанахан. Фото: EAST NEWS

Сооснователь компании Google Сергей Брин, который, по мнению Forbes занимает седьмую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, подал на развод. Причиной столь серьезного решения американские СМИ называют мимолетный роман между супругой Брина Николь Шанахан и другим миллиардером – Илоном Маском.

По утверждению The Wall Street Journal, отношения между Брином и его женой в последнее время лучше всего характеризуются словом «натянутые».

Проблемы возникли не сегодня – по словам источника, пара не смогла пережить стресс, связанный с пандемией и приняла решение разойтись, однако до последнего времени проживала под одной крышей.

Последней каплей в отношениях Брина и Шанахан стала интрижка, возникшая между женщиной и основателем и владельцем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском, который накануне короткого романа расстался со своей прежней пассией, канадской певицей Граймс.

Судя по всему, Брин обиделся, поскольку помимо заявления о разводе он отдал указание своим финансовым консультантам избавиться от акций Tesla, в которую некогда вложил немало долларов.

Теперь родившемуся в России Сергею и Николь предстоит поделить состояние, которое на данный момент оценивается почти в $90 миллиардов.

– Все вопросы, касающиеся имущественных прав или обязанностей сторон, будут решаться конфиденциальным обязывающим арбитражем в соответствии с письменным соглашением между сторонами, – говорится в исковом заявлении Брина.