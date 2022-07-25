Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума за три месяца

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За истекшую неделю число новых случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось на 700 тысяч по сравнению с показателями предыдущего аналогичного периода и достигло 7,2 миллиона человек – это худший показатель за последние три месяца, подобный уровень заболеваемости фиксировался в апреле.

При этом, по словам ученых, смертность от коронавируса, напротив, снизилась – за прошедшую неделю жертвами инфекции стали 14 тысяч человек, что на 3,6 тысячи меньше, чем предыдущий показатель за семь дней.

Первое место по смертности, как и ранее, принадлежит Соединенным Штатам – порядка 2 тысяч смертей, на втором месте Бразилия, с показателем 1,6 тысячи смертей за неделю, в остальных странах смертность в разы ниже.

Основной прирост числа заболевших за минувшую неделю дала Азия – только в Японии число заразившихся за неделю увеличилось вдвое и достигло примерно 200 тысяч человек. Свою лепту вносят Южная Корея и Индия.

В США ситуация стабилизировалась и, по мнению ученых, заболеваемость вышла на плато, стабильно давая каждый день примерно по 100 тысяч новых больных, примерно то же самое наблюдается и в Мексике, но количество ежедневных новых заражений здесь меньше – порядка 30 тысяч.

В Европе число новых заражений по разным странам неравномерно. Так, в Италии и Франции наблюдается почти двукратное сокращение заболеваемости, в то время как в Австрии, Испании и Польше количество заболевших продолжает расти.