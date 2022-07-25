Большинство американцев боятся начала ядерной войны из-за событий на Украине

Следы боев в Северодонецке, ЛНР. Фото: REUTERS

Согласно опросам американских СМИ, многие граждане Соединенных Штатов испытывают опасения в связи с событиями на Украине – 69% опрошенных заявили, что сложившаяся ситуация - это прямой путь к ядерной войне.

Белый дом пытается успокоить американцев, но ему уже не очень-то верят. Масла в огонь подливают и общественные организации, активисты которых утверждают, что ядерная гонка в мире ускорилась еще накануне российской военной спецоперации на Украине, и вмешательство США в события в Незалежной может иметь катастрофические последствия.

– Даже до начала боевых действий на Украине за последние несколько лет нормы и соглашения, которые ограничивали распространение ядерного оружия, пошатнулись, – заявили в «Международном движении за глобальный ноль».

Власти США утверждают, что в нынешней ситуации вероятность начала ядерного конфликта очень невысока, однако она существует, поскольку существует и само ядерное оружие.

– Это оружие создано не для того, чтобы убивать солдат. Он создано для уничтожения городов или критически важной инфраструктуры, – небезосновательно считают в «Международной кампании по ликвидации ядерного оружия».

Вместе с тем, опасения активистов миротворческих организаций мало влияют на позицию официального Вашингтона, превратившего Украину в испытательный полигон для демонстрации своего оружия, которое, как и любой другой товар нуждается в хорошей рекламе.