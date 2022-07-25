Паранойя или правда жизни?

Глава Николаевской области Виталий Ким. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прекрасные известия пришли из украинского (пока еще) города Николаева. Если помните, глава областной военной администрации (аналог губернатора в военное время) Виталий Ким на днях заявил, что Николаев подвергнут зачистке. Он, конечно, в прямую не сказал само это слово, но как иначе назвать рейды по квартирам и общественным местам, отлов и проверки на улицах с целью выявления "пособников России" и прочих неблагонадежных элементов?

Для помощи в этом деле ему из Киева даже прислали уже около 50 сотрудников СБУ, наделив их широкими полномочиями. Но вот теперь выяснились его побудительные мотивы для осуществления подобных мероприятий. В интервью британской газете The Telegraph Ким рассказал, что подозревает в работе на врага абсолютно всех жителей города.

При этом, он объяснил, что умом понимает – реальных "пособников России" в городе и области единицы, но ничего не может поделать со своей психичкой, из-за которой в каждом, кого он видит на улицах города подозревает "зрадника", изменника, в конце концов, просто пророссийски нас роенного украинца. Он даже пообещал выплатить за донос на потенциального изменника по 100 долларов США за каждый донос, и похвалился, что контрразведка уже задержала более десяти человек благодаря информаторам. Есть ли реальная вина этих людей в хронических неудачах ВСУ, Ким рассказывать не стал.

Украинские журналисты предположили, что паранойю Кима возбудили успешные удары российской армии по объектам ВСУ в городе и области. И, дескать, именно такое продолжение событий пытается предотвратить Ким и его команда, организуя охоту на местных жителей.

Но разгадка может заключаться совершенно в иной причине. А что если николаевцам, как и жителям других пока еще украинских городов хуже горькой редьки опостылела киевская власть, и они к этому режиму не испытывают никаких теплых чувств, а действительно ждут, когда российские военные освободят город и область?

Пользуясь интернетом, украинцы не могут не видеть, как мирная жизнь налаживается в Херсоне, как она не прекращалась в Мелитополе и Бердянске (в последнем, кстати, уже выдано под тысячу российских паспортов местным жителям). И Ким не может не понимать, что если уж симпатизируют Москве далеко не все, то мало кто на самом деле хочет брать оружие в руки и вставать на защиту Украины, давно переставшей быть для своих граждан родной матерью и превратившейся в злую мачеху.

И, понимая это (а он далеко не дурак), Ким не может не осознавать, что и его дни, и Зеленского, и всех их на занимаемых ими постах буквально сочтены.

И не может остановить свои приступы паранойи, переходя от тревожности и мнительности к ярости и злобе и назад, в прежнее состояние. Как, впрочем, обстоит дело не только у Кима, но и у Зеленского, и у многих из числа остальных руководителей Незалежной.

Так что нормальным украинцам сейчас следует очень-очень поберечься, чтобы не попасть под репрессии и истерические раздачи оплеух своих нынешних правителей.

И не только в Киеве.

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